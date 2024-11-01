Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özorun, Ekim ayının tüm dünyada kanser farkındalığı ayı olarak kabul edilmesi vesilesiyle bir açıklama yaptı. Özorun, kanserle mücadele eden bireylere ve ailelerine destek olmanın önemine vurgu yaparak, bankanın bu konuda farkındalık yaratma çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.

Kanserin erken teşhisi ve tedavisinin hayati önem taşıdığını belirten Özorun, tüm çalışma arkadaşlarını ve müşterilerini çevresindeki insanlara erken teşhisin önemini anlatmaya davet etti. Özorun, “Kanserle mücadele eden herkese şifa, güç ve sabır diliyor, sağlık dolu bir gelecek temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.