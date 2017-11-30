Temel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar, lösemi ve lenfomanın en fazla görülen çocukluk çağı kanserlerinden olduğunu kaydederek, bu türlerde kanserli hücrelerin hızla yayıldığını kaydetti.

Çağlar, çocukluk çağı kanserlerinde en sık görülen belirtileri bilmenin ve doktora başvurmanın önemli olduğunu söyledi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Bilimsel Danışmanı da olan Mine Çağlar, “1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Ayı” nedeniyle dernek aracılığıyla yazılı açıklama yaptı.

Çağlar’ın yanı sıra Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağlı olan Umut Eğitim ve Kültür Evi Sorumlusu Halil Karasoy da farkındalık ayı nedeniyle açıklamalarda bulundu.

ÇAĞLAR: “ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİNİN YAKLAŞIK YÜZDE 70’İ TAMAMEN İYİLEŞEBİLMEKTEDİR”

Mine Çağlar, çocukluk çağı kanserlerinde tedavi edilebilirlik şansının oldukça yüksek olduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi:

“Çocukluk çağı kanserlerin yüzde 30’unu lösemiler (kan kanserleri), kalan yüzde 70’ini de solid tümörler (organ ve çeşitli dokulardan gelişen kanserler) oluşturmaktadır. Günümüzde çocukluk çağı kanserlerinin yaklaşık yüzde 70’i tamamen iyileşebilmektedir. Bu tür hastaların erken tanı alabilmeleri, ancak bu konuda eğitimin yaygınlaştırılması ile mümkün olabilir.

Çocukluk yaş grubunda sıklıkla görülen kanser türlerini, “Lösemi (kan kanseri), Lenfoma (beze kanseri), Beyin tümörleri Sinir sistemi tümörleri Retinoblastoma (göz tümörleri) Böbrek tümörleri Karaciğer tümörleri Kemik tümörleri Yumuşak doku tümörleri Üreme organı tümörleri, Nadir görülen tümörler, Ayrımı yapılamayan tümörler” diye sıralayan Çağlar, açıklamasında şunları kaydetti:

“Çocukluk yaş grubu lösemisi (kan kanseri) hastalarda kansızlık, solukluk, kanama ve kemik ağrılarıyla bulgu verebileceği gibi ender olarak ilk dönemlerinde bariz bulgu vermeden de seyredebilir.

Lösemi hastalığı zamanla yarışan bir hastalık olduğu düşünüldüğünde, tanının erken konulmasındaki önem daha iyi anlaşılır. Lösemi hücrelerinin üreme hızları diğer kanser türlerindeki hücrelerin üreme hızlarına göre çok daha hızlıdır. Bu saptama şöyle de ifade edilebilir. Lösemi hücreleri 12 saat içinde iki katına ulaşarak tümör yükünü saatler içinde katlayarak artırır. Bu da hastanın hayatını ciddi şekilde tehdit eder. Lösemi hastalığının kardeşi olarak niteleyebileceğimiz ve vücudumuzdaki herhangi bir lenf bezesinden köken alabilen lenfoma hastalığı da çocukluk yaş grubunda sıklıkla görülen ve hızlı üreme kapasitesi ile tümör yükünü saatler içinde katlayarak artırabilen bir hastalıktır. Bu, boyunda, koltuk altında, kasıklarda var olan lenf bezelerindeki şişlikler ile başlayabilen ve ileri evrelerinde kemik iliğine yayılabilen bir kanser türüdür. Ancak her lenf bezesi büyümesi kanser hastalığı anlamına gelmemektedir. Bu şikayetler, herhangi bir iltihap yaratan mikrobik veya Virütik hastalıklar sonucunda da lenf bezelerinde büyüme şeklinde görülebilmektedir.”

Beyin tümörleri konusunda da bilgi veren Çağlar şunu ekledi:

“Beyin tümörleri, geliştikleri beyin bölgelerine göre bulgular verebilmektedirler. Bunun yanında yumuşak doku tümörleri vücudumuzun her bölgesinden gelişebilecek özelliğe sahiptirler. Meydana geldikleri dokuya göre de belirti verebilecekleri muhakkaktır. Çocukluk yaş döneminde görülen bazı bening (iyi huylu) oluşumlar, yerleşimleri itibarı ile kötü huylu tümörler gibi davranarak hayatı tehdit edebilmektedirler. Örneğin, beyinin derin dokularında olan iyi huylu tümörler gibi... Bu tür tümörlerin cerrahisi mümkün olmayıp tedavileri zor olan ve hayatı tehdit edebilen hastalıklardır.”

Çocukluk çağı kanserleri oluşumuna çeşitli yapısal ve çevresel risk faktörlerinin neden olabileceğini kaydeden Çağlar, şunu ekledi:

“Bu risk faktörleri içerisinde bazı kromozom bozuklukları, doğumsal bazı hastalıklar, bağışıklık sistemini bozan hastalıklar, çeşitli virüs enfeksiyonları, radyasyona maruz kalma, bazı kimyasal maddelere maruz kalma (benzen, ağır metaller, tarım ilaçları, petrol ürünleri...), hamilelikte kullanılan bazı ilaçlar ve sigara ve alkol, ailede kanser olgularının fazla olması (özellikle genç yaşta ve belli tip kanserlerin görülmesi) gibi risk faktörleri yer almaktadır.”

“Çocukluk çağlarında görülen kanserlerin erken tanısı için, erişkinlerde kullanılan tarama testleri mevcut değildir” diyen Çağlar, şunları belirtti:

“Çocukluk çağı kanserlerinde, en sık görülen uyarıcı bulgu ve belirtileri bilmek ve bunların varlığında hızla doktora başvurmak gerekmektedir. Bu dönemde en sıklıkla rastlanan belirti ve bulgular arasında, boyun, koltuk altı ve kasık bölgesindeki lenf bezelerinde şişlikler, vücudun herhangi bir bölgesinde şişlik, solukluk, halsizlik, sık ateşlenme, ciltte morluklar ve çürükler, burun ve dişeti kanamaları, baş ağrısı ve kusma, ateşsiz havale geçirme, dengesizlik, yürüme bozukluğu, görme bozukluğu, kemik ve eklem ağrıları, enfeksiyon (iltihap) tedavisine rağmen devam eden öksürük, nefes darlığı, gelişme geriliği ve aşırı kilo kaybı, idrarda kan, idrar ve dışkılamada zorlanma, göz bebeğinde parlaklık ve gözde kayma gibi belirtiler yer almaktadır. Bu tür belirtiler önemli bir kanser türünün belirtisi olabileceği gibi farklı bir sağlık probleminin belirtisi de olabilmektedir. Bu tür belirti ve şikayetler gözlendiği zaman hiç gecikmeden doktora başvurulması oldukça önemlidir...”

50 yıl kadar önce çocukluk çağı kanser hastalarının yüzde 30’unun tanı konduktan sonra 5 yıl yaşama şansı bulabildiğini kaydederek Mine Çağlar, “Günümüzde oran yüzde 80’lere ulaştı. Bu rakamlar bizlere önemli bir noktayı vurgulamaktadır ki, çocukluk yaş grubu kanserleri çok geniş bir konu olarak incelenmekte olup, kanser mücadelesi alanında tedavileri ile en başarılı olunabilen bir alandır” dedi.

KARASOY: “ARALIK AYI BOYUNCA ÇOCUKLARIN MORALLERİNİ VE MOTİVASYONLARINI YÜKSELTMEK İÇİN ETKİNLİKLER DÜZENLEYECEĞİZ”

Umut Eğitim ve Kültür Evi Sorumlusu Halil Karasoy, ise Umut Eğitim ve Kültür Evi’nin 2011’de açıldığını, burada dernek üyesi çocuklara, gençlere ve ailelerine yönelik çeşitli eğitimler verildiğini, sosyal aktiviteler düzenlendiğini söyledi.

Karasoy, arzu eden üyeler için her hafta müzik terapi seansları ile psikoterapi seansları düzenlendiğini de belirtti.

“Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Ayı” nedeniyle bu yıl da Aralık ayı boyunca çocukların morallerini ve motivasyonlarını yükseltmek için etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti.