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1-31 ARALIK ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİNİN FARKINDALIK VE BİLİNÇLENDİRME AYI

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, 1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanserlerinin Farkındalık ve Bilinçlendirme Ayı’ nın  ilk farkındalık etkinliğnii Yeniboğaziçi Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirdi.

06 Aralık 2020 Pazar 10:15
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1-31 ARALIK ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİNİN FARKINDALIK VE BİLİNÇLENDİRME AYI

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, 1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanserlerinin Farkındalık ve Bilinçlendirme Ayı’ nın  ilk farkındalık etkinliğnii Yeniboğaziçi Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirdi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden verilen bilgiye göre, farkındalık yürüyüşünün de  gerçekleştirildiği etkinlikte, bölge kadınlarının organize ettiği tatlı ve yemek kermesi  düzenledi.

Etkinlikte çocukluk çağı kanserleri konusunda farkındalık yaratmak amaçlanırken, ebeveyn, öğretmen ve ilgilileri çocukluk çağı kanserlerinin belirtileri, sağlıklı beslenme, sporun yararları hakkında bilinçlendirmek amacıyla  broşürler dağıtıldı.

KOCAİSMAİL

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukluk çağı kanserlerinin tedavi edilebilir olduğuna işaret ederek, belirtileri doğru teşhis  ve erken tanının hayat kurtarabildiğini söyledi.

Kocaismail, etkinliğin gerçekleşmesinde katkı koyan herkese teşekkür etti.

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