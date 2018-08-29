1 adet tabanca ve 8 adet canlı mermi bulundu…

Mağusa’da dün akşam yol kenarında duran 2 araçtan şüphelenen polis ekipleri yaptıkları kontrol sırasında 1 adet tabanca ve 8 adet canlı mermi tespit etti… 5 kişi tutuklandı…

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da dün akşam yol kenarında duran EZ 444 ile HK 495 plakalı araçlardan şüphelenen polis ekipleri yaptıkları kontrolde 1 adet Baretta marka 7.65 mm çapında tabanca ile tabancaya takılı şarjör içerisinde 8 adet canlı mermi tespit etti. Her iki araçta da bulunan 5 zanlı tutuklandı.

Zanlı Mağusa Polis Müdürlüğü’ne götürülürken, polis müdürlüğüne gelen zanlının abisi ise görevli polis memuruna şiddet tehdidinde bulunduğu ve mesele ile bağlantısı olabileceği gerekçesiyle tutuklandı.

Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlılar aleyhine 2’şer günlük tutukluluk süresi temin edildi.