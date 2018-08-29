Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93281
ALTIN
250.113
DOLAR
6.4153
STERLİN
8.3951
EURO
7.5091
Klavye üzerindeki ısı izlerinden parolanız çalınabilir
Klavye üzerindeki ısı izlerinden parolanız...
Whatsapp kullanıcılarını bekleyen tehlike
Whatsapp'ta bir dönemin sonu geldi
İşte Android Pie güncellemesi alacak telefonlar listesi
Android Pie güncellemesi alacak telefonlar...
Samsung, Galaxy Note7'nin Adını Resmi Sitesi Dahil Her Yerden Sildi
Samsung, Galaxy Note7'yi heryerden sildi!
Japonya 2020 yılında uçan araba üretecek
Japonya 2020 yılında uçan araba...

1 adet tabanca ve 8 adet canlı mermi bulundu…

29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:32
1 adet tabanca ve 8 adet canlı mermi bulundu…

Mağusa’da dün akşam yol kenarında duran 2 araçtan şüphelenen polis ekipleri yaptıkları kontrol sırasında 1 adet tabanca ve 8 adet canlı mermi tespit etti… 5 kişi tutuklandı…

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da dün akşam yol kenarında duran EZ 444 ile HK 495 plakalı araçlardan şüphelenen polis ekipleri yaptıkları kontrolde 1 adet Baretta marka 7.65 mm çapında tabanca ile tabancaya takılı şarjör içerisinde 8 adet canlı mermi tespit etti. Her iki araçta da bulunan 5 zanlı tutuklandı.

Zanlı  Mağusa Polis Müdürlüğü’ne götürülürken, polis müdürlüğüne gelen zanlının abisi ise görevli polis memuruna şiddet tehdidinde bulunduğu ve mesele ile bağlantısı olabileceği gerekçesiyle tutuklandı.

Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlılar aleyhine 2’şer günlük tutukluluk süresi temin edildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
TabancaMermiHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
umit tekin 2018-08-29 18:56:19

Artik bir yasa cikmasi gerek .Kimde atesli silah varsa gidip polise teslim etsin.Etmeyip de birinde bulunursa cok ve cok agir ceza verilmelidir.Cunku nerdeyse herkeste bir silah bulunmaktadir.

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
erol veled 2018-08-29 18:57:45

Ulke TEkSASTAN beter oldu.

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
ABDI KELES 2018-08-29 19:02:35

Bilhassa MAGUSA bolgesinde olaylar hic bitmiyor. KKTC nin en belali bolgesi olmus durumunda.

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
İSİMSİZ CORÇ 2018-08-29 21:32:49

SİZENE LAN ADMALARDAN İSTER SİLAH BULUNDURUR İSTER FÜZE MİLLETE ZARARIMI VAR ? YOK. HERKEZ İŞİNE BAKSIN BOŞ YORUMLAR ATILMASIN

Cevapla
Beğenmedim! (1)
İlgili Haberler
Ercan Havalimanı'nda kaosa iki günlük ara
Ercan Havalimanı'nda kaosa iki günlük ara
Sağlıkta da ek mesai yapılmayacak
Sağlıkta da ek mesai yapılmayacak
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi yasa tasarısı komiteden geçti
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi yasa tasarısı komiteden geçti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim