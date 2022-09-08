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1 AĞIR YARALI: Alkollü sürücü yayaya çarptı

Gönyeli’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı...

08 Eylül 2022 Perşembe 09:58
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1 AĞIR YARALI: Alkollü sürücü yayaya çarptı


Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

08.09.2022 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde, Afeez john OYOFO(E-24) %93 mlgr. alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZMY 147 plakalı araç ile doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Kolan Hastanesi önlerine geldiğinde, o esnada yol içerisinde müşterileri ile tartışmakta olan ve yaya olarak bulunan taksi şoförü Ozan POLAT(E-19)’a çarpmıştır.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Ozan POLAT, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. ZMY 147 plakalı araç sürücüsü Afeez John OYOFO tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.       

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