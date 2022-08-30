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1 Ağır yaralı! Gece yarısı feci kaza...

Lefkoşa'da meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

30 Ağustos 2022 Salı 09:21
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1 Ağır yaralı! Gece yarısı feci kaza...


Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

30.08.2022 tarihine, saat 00:00 sıralarında, Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde Ziya İbrahim DÜZENER (E-25), yönetimindeki HT 130 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Mehmet MAHRUM (E-28) yönetimindeki HH 910 plakalı salon aracın arka kısmına çapmıştır. Kaza sonucunda  ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ziya İbrahim DÜZENER, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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