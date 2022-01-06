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1 ağır yaralı; hayati tehlikesi var

06 Ocak 2022 Perşembe 13:53
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1 ağır yaralı; hayati tehlikesi var
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POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

05.01.2022 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir lastik tamir atölyesinde, Orhan YAZICI (E-47) kullanımında bulunan otobüsün sağ arka lastiğine hava doldurduğu sırada, lastiğin muhtemelen fazla hava basıncından dolayı patlaması sonucu ağır şekilde yaralanmıştır. Orhan YAZICI, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Girne Suat Günsel Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Adı edilenin hayati tehlikesi mevcut olup, soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 06.01.2022 15:22
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