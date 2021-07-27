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1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Kutlanıyor

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 45’inci, efsanevi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 63’üncü ve Kıbrıs’ın fethinin 450’nci yıl dönümü münasebetiyle 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlama etkinlikleri düzenleniyor. 

27 Temmuz 2021 Salı 14:28
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1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Kutlanıyor

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, dün başlayan kutlama etkinlikleri 1 Ağustos’a kadar sürecek. Bu kapsamda KKTC genelindeki tüm şehitlikler halkın ziyaretlerine açık olacak. 

MUKAVEMET YOL KOŞUSU

1 Ağustos Pazar günü saat 07.00’de, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı- Boğazköy’de başlayacak 16 kilometrelik mukavemet yol koşusu Atatürk Kültür Merkezi önünde tamamlanacak. Dereceye giren sporculara ödülleri Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 10.15’te verilecek. 

ATATÜRK ANITLARINA ÇELENK KONULACAK

Kutlama etkinlikleri kapsamında saat 09.30’da Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk anıtlarında, saat 10.00’da Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda, saat 12.00’de Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda çelenk sunma törenleri icra edilecek. 

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Boğazköy’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı karargâh bahçesinde ise saat 19.30’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlenecek. 

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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı
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