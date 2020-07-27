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1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Kutlanıyor

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 44’üncü, efsanevi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 62’nci ve Kıbrıs’ın fethinin 449’uncu yıl dönümü nedeniyle tören ve etkinlikler düzenleniyor.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:11
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1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Kutlanıyor

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 44’üncü, efsanevi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 62’nci ve Kıbrıs’ın fethinin 449’uncu yıl dönümü nedeniyle tören ve etkinlikler düzenleniyor.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle 27 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında KKTC genelindeki tüm şehitlikler halkın ziyaretlerine açık olacak.

MUKAVEMET YOL KOŞUSU

29 Temmuz Çarşamba günü saat 08.00’de Güvenlik Kuvvetleri Karargahı-Boğazköy’de başlayacak 16 kilometrelik mukavemet yol koşusu, Lefkoşa’daAtatürk Kültür Merkezi önünde tamamlanacak. Koşuda dereceye giren sporculara ödülleri Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 10.15’te verilecek.

ÇELENK SUNMA TÖRENLERİ

Ayrıca, saat 09.30’da Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk Anıtlarında, saat 10.00’da Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda, saat 12.00’de Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda çelenk sunma törenleri icra edilecek.

GKK’DA RESEPSİYON

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından saat 19.30’da Boğazköy’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargah bahçesinde, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlenecek.

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1 Ağustos Toplumsal Direniş BayramıGüvenlik Kuvvetleri Komutanlığı
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