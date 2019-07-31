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1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı törenlerle kutlanacak

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:00
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı törenlerle kutlanacak

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı yarın tüm yurtta düzenlenecek törenlerle kutlanacak.

Kıbrıs’ın Osmanlılar tarafından fethinin 448’inci yılı ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 61’inci; Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın ise 43’üncü yıl dönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, törenlerle kutlanacak.

Kutlamalar çerçevesinde saat 09.30’da Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk Anıtlarında, saat 10.00’da Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda, saat 12.00’de Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda çelenk sunma törenleri yapılacak.

Saat 20.00’de ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Boğazköy’de bulunan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargah bahçesinde, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlenecek.

Etkinlikler kapsamında sabah saat 08.00’de ise Güvenlik Kuvvetleri Karargahı-Boğazköy’de başlayacak 16 kilometrelik Mukavemet Yol Koşusu yapılacak… Koşu, Kırıkkale Mücahitler Evi önünde tamamlanacak.

Dereceye giren sporculara ödülleri TMT Mücahitler Derneği binasında saat 10.15’te verilecek.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı
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