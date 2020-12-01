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1 ARALIK DÜNYA AİDS GÜNÜ

Kuir Kıbrıs Derneği,  HIV’in ( İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü) dil, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerinden bağımsız olarak herkesi etkileyen bir virüs olduğunu belirtti.

01 Aralık 2020 Salı 10:31
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1 ARALIK DÜNYA AİDS GÜNÜ

Kuir Kıbrıs Derneği,  HIV’in ( İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü) dil, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerinden bağımsız olarak herkesi etkileyen bir virüs olduğunu belirtti.

Dernekten 1 Aralık Dünya AİDS Günü nedeniyle yapılan açıklamada, günümüzde düzenli tedavi ile vücutta HIV’in  belirlenemeyecek seviyeye düşürülebildiği,  herhangi bir yolla virüsün bulaştırılamayacağı bir hal almasının sağlanabildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Bu noktada HİV ile ilgili hala korku ve nefret politikaları üzerinden yapılan düzenlemeler ve söylemler kabul edilemez. Bu gibi politikalar Kıbrıs’ın kuzeyinde HİV ile yaşayanların birçok çalışma alanına girmesini engellemekte, vatandaş olmayan ve burada yaşayanların sınır dışı edilmesine sebep olmaktadır.”  denildi. 

Yaratılan tüm  korku politikalarının  HIV ile yaşayanların en temel hakları olan sosyal yaşam haklarına saldırı olduğu öne sürülen açıklamada, günümüzde birçok insanın, sosyal baskılar ve korkutma politikaları nedeni ile test yaptırmaktan kaçındığı ve  tedavi olmadığı belirtildi.

Ülkede ekonomik problemler nedeni ile HIV ilaçlarının yılda belirli sayılarda getirildiği ve  önleyici tedaviye erişimin sınırlandırıldığı ifade edildi.


Açıklamada, ilgili mecralardan talepler şu şekilde sıralandı:
“HIV farkındalığı üzerine korkutma politikalarından bağımsız bilgilendirici kampanyaların düzenlenmesi, 
İnsan hakları ihlali içeren HIV ile yaşayanları dışlamaya karşı çalışma ve ikamet yasalarının düzenlenmesi,
Sağlık alanında ayrılan bütçenin arttırılarak HIV ile yaşayanların sağlık haklarına erişiminin artırılması, 
Önleyici tedavilere erişimin aktif bir şekilde yaygınlaştırılıp, erişebilir hale getirilmesi, 
HIV/AİDS anonim test ve araştırma merkezlerinin kurulması ve test yaptırmanın kolaylaştırılması.”

Anahtar Kelimeler:
AIDSAİDS GÜNÜ
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