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1 ay cezaevinde bekleyecekler!

Ümit Taş, Ahmet Türkmen, Bayram Ak, Mehmet İpek, Oktay Güney ve Abdülhadi Doğan hakkında karar açıklandı.

30 Ocak 2018 Salı 14:27
1 ay cezaevinde bekleyecekler!
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Afrika gazetesi ve Cumhuriyet Meclisi’nde meydana gelen olaylarla ilgili soruşturma çerçevesinde tutuklanan altı kişi bir ay hükümsüz olarak cezaevine gönderildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan Ümit Taş, Ahmet Türkmen, Bayram Ak, Mehmet İpek, Oktay Güney ve Abdülhadi Doğan hakkında karar açıklandı.

Ayaklanma, mülke tecavüz, kanunsuz toplanma ve kasti hasar suçları ile ilgili olarak savcılığın teminat başvurusunu reddeden Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlıların 1 ay hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine hüküm vererek, zanlıların tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Reynar, olayların toplumda dehşet ve infiale neden olduğuna işaret ederek, 1 ay sonunda yargılanma sürecini başlayacağını kaydetti.

* * *

BAĞIMSIZLIK YOLU TUTUKLAMALARDAN MEMNUN

Bağımsızlık Yolu,  22 Ocak’ta Afrika gazetesi ve Meclis önündeki olaylarla ilgili yapılan göz altıları, “halkın demokratik tepkisinin sonucu olarak selamladığını” bildirdi.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu yaptığı yazılı açıklamada,  göz altıların  ve yasal tahkikat yürütülmesinin olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Rahvancıoğlu, polisin gözü önünde yaşanan “şiddet ve vandallığın” sonradan yürütülecek soruşturmalarla tamamen telafi edilmesinin mümkün olmadığını savundu.

Rahvancıoğlu polisin şiddet olaylarına göz yumduğunu ileri sürerek,  başta Polis Genel Müdürü olmak üzer buna neden olanların istifa etmesi,  polisin sivil otoriteye bağlanması ve geçici 10’uncu maddenin kaldırılması gerektiğini öne sürdü.

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Son Güncelleme: 30.01.2018 15:28
Yorumlar
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Bravo!!! 2018-01-30 14:56:54

Afrika gazetesinin afrin hakkında yazdıkları kabul edilemezdi. Yasal süreç başlatılabilinirdi. Fakat bunu faşist eyleme dönüştürüp kktc halkı olarak hiçde alışık olmadığımız bu tarz olayları benimseyemeyiz. Cumhurbaşkanını yuhalamaları ise kktc halkına ve tüm ahlaki değerlerine vurulmuş kara bir lekedir. Tutuklamalar yerindedir ve vatandaş olmayanlar derhal ihraç edilmelidir. Böylece caydırıcı etkisi olur.

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Meclis’in kapısı 2018-01-30 15:46:54

Geçtiğim yılda Meclis kapısını kırıp polisi darp eden, piknikte pkk bayrakları ile Yanyana fotoğraf çekenlerede bir işlem başlasada bizde adalete günenimizi pekiştirsek!!!

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Girne 2018-01-30 15:54:00 @Meclis’in kapısı

Sana katılıyorum.Adalet ve hukuktan bahsedenler o zamanlar nerdeydi

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