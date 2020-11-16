1 ay cezaevine gönderildi

Gönyeli’de satışa hazır uyuşturucu maddeler ile yakalanan zanlı Paul Okoeko mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis, 11.11.2020 tarihinde Narkotik tarafından alınan bilgide zanlı Paul Okoeko’nun tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptığı bilgisinin alındığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifadesinde uyuşturucu maddeleri 7 Kasım’da Lefkoşa’da meseleyle bağlantılı olan ve aranan bir şahıstan 12 gram olarak 4 bin 500 TL karşılığında aldığı, 1 gramını yine aranan 1 kişiye verdiğini belirttiğini söyledi. Polis, zanlının Eylül 2019 tarihinden itibaren yasal statüsü olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti. Avukatı, teminata itiraz etti. Zanlı, uyuşturucu satmadığını ve okula kaydı olduğunu ileri sürdü.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, duruşma neticesinde sanığın 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.