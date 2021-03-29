Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 gün daha tutukluluk
2 gün daha tutukluluk
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
18 ay hapis cezası verildi
18 ay hapis cezası verildi
Kadına Şiddet Cezasız Kalmadı; 11 ay hapsi boyladı
11 ay hapsi boyladı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı

1 ay cezaevine gönderildi

Lefkoşa'da meydana gelen Koruma Emrine Riayetsizlik ve Genel Rahatsızlık suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.F.Z mahkeme huzurunda çıkarıldı.

29 Mart 2021 Pazartesi 11:09
507 Okunma
1 ay cezaevine gönderildi

(Kamalı Haber)

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz oyla ilgili bulguları aktardı.

Yavuz huzurda bulunan zanlının 27 Mart 2021 tarihlerinde Lefkoşa'da meydana gelen Koruma Emrine Riayetsizlik ve Genel Rahatsızlık suçlarına methaldar olduğunu söyledi.

Polis 27 Mart 2021 tarihinde saat 19.20 raddelerinde Lefkoşa Aile Mahkemesinden alınan mahkeme emri gereği boşanmış olduğu eşi H.B’nin yanına 200 metre mesafeye kadar yaklaşmaktan men olunmasına rağmen boşanmış olduğu eşinin ikamet etmekte olduğu eve önce giriş kapısındaki İnterkomdan seslenerek ‘gel aşağı konuşalım' deyip daha sonra müştekinin cevap vermemesi üzerine yukarı çıkıp müştekinin kalmakta olduğu 1 numaralı dairenin kapısını çalıp adı edilene hitaben “aç kapıyı bir şey konuşacam” demek sureti ile koruma emrine riayetsizlik ettikten sonra, yine konu ikametgahın kapısını defalarca çalarak “aç kapıyı bir şey konuşacam” demek sureti ile de Genel rahatsızlık suçunu işlediğin mahkemeye aktardı.

Polis ayni gün zanlı aleyhine derdest emri temin edildiğini ve 28 Mart 2021 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Alparslan Yavuz zanlının Aralık 2020 tarihinde müştekiyi ciddi şekilde darp ettiğini ve aleyhinde dosya tanzim edilip teminata bağlandığını mahkemeye aktardı.

Polis ayrıca zanlının yine müştekiye karşı 13.01.2021 tarihinde işlemiş olduğu Rahatsızlık ve İtale-i Lisan suçları ve 14.01.2021 tarihinde işlemiş olduğu Şiddet Kullanma tehdidi suçu ile ilgili olarak da teminata bağlandığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Yavuz işlemiş olduğu bu suçlardan ötürü zanlının yargılanarak 2 ay hapis cezası aldığını ve 12 Mart 2021 tarihinde tahliye olduğunu belirterek davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlını davasında hazır olması maksadı ile sabıkalarını da dikkate alarak 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

Son Güncelleme: 29.03.2021 11:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İhalede şaibe iddiası!
İhalede şaibe iddiası!
Sağlık Bakanı Ünal Üstel'den açıklama
Sağlık Bakanı Ünal Üstel'den açıklama
Sağlık Bakanı
Sağlık Bakanı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim