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1 ay cezaevine gönderildi

Kermiya bölgesinde faaliyet gösteren Kiler marketten farklı tarihlerde içki çalan zanlı Hüseyin Özvurulmuş tutuklanmasının ardından yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Nisan 2021 Pazartesi 11:04
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1 ay cezaevine gönderildi

(KAMALI HABER)

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç huzurda bulunan zanlı Hüseyin Özvurulmuş’un 16 Nisan 2021 tarihinde 12.35 - 12.45 saatleri arasında Kermiya’da Kemal Şemiler Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Kiler isimli süper markete müşteri olarak giderek içki reyonunda bulunan toplam değerleri 597 TL olan 6 adet 75 lik Red Label marka içkiyi pantolonunun içine koyup marketten çıkararak çaldığını söyledi.

Polis zanlının incelenen kamera görüntülerinden tespit edilerek evinde yakalandığını belirtti.

Sevinç zanlının ayrıca yine ayni market içerisinden 16 Nisan 2021 tarihinde 2 şişe daha Black Label marka içki daha çaldığının kamera görüntülerinden tespit edildiğini söyledi. Polis memuru Sevinç zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanması talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının benzer suçlardan sabıkları bulunmasını da değerlendirerek davasında hazır olması maksadı ile 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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