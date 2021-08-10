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 Lefkoşa’da polisler tarafından şüpheli görülüp kimlik yoklaması için durdurulan zanlı L.Z.B.N ülkede kaçak olarak kaldığı tespit edilmesi üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

10 Ağustos 2021 Salı 13:11
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1 ay cezaevine gönderildi

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da polisler tarafından şüpheli görülüp kimlik yoklaması için durdurulan zanlı Lionel Zacharie Banda Ndzana’nın ülkede kaçak olarak kaldığı tespit edilmesi üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aytan Özoğlu olayla ilgili bulguları aktardı.

Özoğlu 6 Ağustos 2021 tarihinde, saat 12.30 raddelerinde, Lefkoşa'da, Surlariçi bölgesinde şüpheli olarak tespit edilen zanlının1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren ülkemizde kaçak olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis ülkemizde 3 yıldır kaçak olduğunu belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı ülkede öğrenci olduğunu ikamet izni işlemlerini başlattığını ancak kira sözleşmesini alamadığı için sonuçlandıramadığını belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 10.08.2021 16:31
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