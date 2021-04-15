Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
50 gün hapis cezası
50 gün hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
20 ay hapis cezası
20 ay hapis cezası
Flaş Haber
73 pozitif vakaya rastlandı
Kapat

1 ay cezaevine gönderildiler

Ercan Havaalanında meydana gelen “Sahte belge düzenleme”, “Sahte belge tedavüle sürme”, Sahte davranışla kayıt teminine teşebbüs etmek” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Nadouba Keita ve Aıssatou Barry mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Nisan 2021 Perşembe 17:04
87 Okunma
1 ay cezaevine gönderildiler

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ömer Can olayla ilgili olguları aktardı.

Can, zanlılar Nadouba Keita ve Aıssatou Barry’nin “Sahte belge düzenleme”, “Sahte belge tedavüle sürme”, Sahte davranışla kayıt teminine teşebbüs etmek” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Can, zanlıların 13 Nisan 2021 tarihinde, saat 7.50 raddelerinde Ercan Havaalanı’nda adları düzenlenmiş olan sahte olduğuna inanılan 592170235 ve 230361933 seri numaralı Luxemburg oturum belgeleriyle KKTC’den çıkış yapmaya çalıştığını belirterek, zanlıların Ercan Havaalanı’nın chek-in (kontrol) bölümünde görevli yer hizmetleri memuru Y.Y.A.’ya verip “Sahte belge düzenleme”, “Sahte belgeyi tedavüle sürme”, “Sahte davranışla kayıt teminine teşebbüs” suçlarını işlediğini kaydetti.

Zanlıların aynı gün suçüstü gereği tutuklandığını dile getiren Can, sahte olduğuna inanılan Luxemburg oturum belgelerinin emare alındığını ifade etti.

Can, zanlıların ülkeye öğrenci olarak ön kayıtla geldiğine ancak ders kaydı ve muhaceret işlemlerini halletmediğine işaret ederek, soruşturmanın tamamlandığını, ülkede yasal bağlarının olmaması nedeniyle zanlıların yargılamadan kaçma ihtimalinin de söz konusu olduğunu anlattı.

Polis memuru Ömer Can, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Polis şehadeti üzerine söz alan zanlılar söz hakkı alarak ülkeleri Gine’deki bir şahsın kendilerini kandırdığını, belgelerin sahte olduğunu bilmediklerini belirterek, “Bizden para da aldılar, biz, belgelerin sahte olduğunu bilmiyorduk. Kuzey Kıbrıs’taki diplomanın yurt dışında geçerli olmadığını, Barcelona’daki bir okula kaydımızı yaptıracağını söyleyerek bizden tekrar para aldılar. Bu nedenle öğrenci kaydı ve muhaceret yaptırmadık” beyanında bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır olması maksadı ile 1 ayı geçmeyen süreyle Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amcaoğlu ve Sadıkoğlu Kolej Binasının Yapım Çalışmalarını İnceledi
Amcaoğlu ve Sadıkoğlu Kolej Binasının Yapım Çalışmalarını İnceledi
İskele İlçesinde Devam Yol Yapım Projeleri
İskele İlçesinde Devam Yol Yapım Projeleri
Başbakan Saner, Gazeteci Yazar Hasan Çakmak’ı Kabul Etti
Başbakan Saner, Gazeteci Yazar Hasan Çakmak’ı Kabul Etti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim