Künye
Kıbrıs 28
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
7 Zanlı 4 gün daha tutuklu kalacak!
7 Zanlı 4 gün daha...
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
İcradan mal kaçırmaya çalıştı!
İcradan mal kaçırmaya çalıştı!
Ölümlü trafik kazası!
Ölümlü trafik kazası!
3 gün daha poliste tutuklu kalacak
3 gün daha poliste tutuklu...
banner107

1 ay cezaevine gönderildiler

Gönyeli’de meydana gelen “Soygun, Soygunculuğa Teşebbüs, Kasti Hasar, Mülke Tecavüz, Darp” suçları ile ilgili olarak aranan zanlılar Hüseyin Ok ve Hakan Arabacı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Kasım 2021 Pazartesi 13:46
209 Okunma
1 ay cezaevine gönderildiler
banner108

(Kamalı Haber) 

Gönyeli’de meydana gelen “Soygun, Soygunculuğa Teşebbüs, Kasti Hasar, Mülke Tecavüz, Darp” suçları ile ilgili olarak aranan zanlılar Hüseyin Ok ve Hakan Arabacı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren deneyimli polis memuru Süleyman Açıkada olayla ilgili bulguları aktardı.

Açıkada huzurda bulunan zanlıların, zanlılar İbrahim Uçar ve Mahmut Umarlar ile birlikte 14 Eylül 2021 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Gönyeli' de bulunan M.D’ye ait ikametgâhın oturma odası içerisine izinsiz girip mülküne tecavüz ettikten sonra adı edileni elleri ile ittirip orada bulunan yatağa düşmesine sebep olup darp edip, adı edilenin elinde tuttuğu Redmi Note 8 marka cep telefonunu zorla almaya çalışıp soygunculuğa teşebbüs ettiklerini söyledi.

Polis olayın akabinde yere düşen telefonun ekranının kasten ve kanunsuz olarak kırılmasına sebep olup hasara uğrattıktan sonra, giymiş olduğu pantolonunun sol cebinde tasarruf ettiği 2100TL parasını da zorla alıp soygun suçunu işlediklerini söyledi.

Polis iki zanlının olaydan sonra Güney Kıbrıs’a kaçtıklarını ve 3.11.2021 tarihinde Beyarmudu’nda SPA Polisine teslim olduklarını ve Dörtyol Polis Karakolu’na iade edildiklerini anlattı. Polis memuru Süleyman Açıkada tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlıların hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kudret Özersay: Uzlaşmaya vardık
Kudret Özersay: Uzlaşmaya vardık
Serdar Denktaş: Aday değilim
Serdar Denktaş: Aday değilim
Ozanköy şehitleri anılacak
Ozanköy şehitleri anılacak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim