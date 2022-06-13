Künye
Kıbrıs 29
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...
Ölümlü kazada zanlı mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü kazada zanlı mahkemeye çıkarıldı
Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler
Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler
150 bin TL değerinde malzeme çaldı
150 bin TL değerinde malzeme...

1 ay cezaevine gönderildiler

Lefkoşa’da meydana gelen askeri yasak bölgeyi ihlal meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Hayrettin Akman ve Mehmet Kundo mahkeme huzuruna çıkarıldı.

13 Haziran 2022 Pazartesi 13:39
246 Okunma
1 ay cezaevine gönderildiler
banner48

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen askeri yasak bölgeyi ihlal meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Hayrettin Akman ve Mehmet Kundo mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yusuf Keleşzade, zanlılar Hayrettin Akman ve Mehmet Kundo’nun Birinci derecede askeri yasak bölgey ihlal etmek suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 2 zanlının da 10 Haziran tarihinde 17.10’da Alayköy’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde asker yasak bölgeyi ihlal edip KKTC’ye geçiş yaparken, görevli askerlere suçüstü yakalandıklarını anlattı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını zanlıların turist vizesiyle KKTC’ne giriş yaptıklarını ve aile bağlarının olmadığını belirtti.

Polis, zanlıların ilerde davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hasan Uzun: Önümüzdeki hafta petrol yine yükselecek
Hasan Uzun: Önümüzdeki hafta petrol yine yükselecek
Dikkat elektrik kesintisi!
Dikkat elektrik kesintisi!
Ülkede sağanak yağış uyarısı
Ülkede sağanak yağış uyarısı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim