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1 ay tutuklu kalacaklar

Gönyeli’de meydana gelen vahim zarar suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı-1 N.S.S ve zanlı-2 E.S.F. dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

06 Temmuz 2021 Salı 12:58
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1 ay tutuklu kalacaklar

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Şener, huzurda bulunan zanlı-1 N.S.S ve zanlı-2 E.S.F’nin Vahı̇m zarar suçundan methaldar olduklarını belirtti. Polis, 02.07.2021 tarı̇hı̇nde saat 12:45 raddelerı̇nde Lefkoşa Gönyelı̇ Otağ Sokak üzerı̇nde Lefkoşa'da sakı̇n N.S.S. ve E.S.F.’nin aynı yerde sakı̇n Hasan Hüseyin Saçar ı̇le bı̇r kavgada yer aldıkları sırada adı edı̇lenı̇n sağ el serçe parmağının kırılmasına sebep olup vahı̇m bedensel zarara uğrattıklarını belirtti. Polis, mesele ı̇le ı̇lgı̇lı̇ olarak zanlılar derdest emrı̇ gereğı̇ tutuklandıklarını söyledi. Polis, mesele ı̇le ı̇lgı̇lı̇ olarak hangi zanlının vahim zarar suçuna methaldar olduğunun tespı̇t edı̇lemediğini belirtti.

Polis, zanlı-1 N.S.S. 49 gündür ikamet izinsiz olduğunu, zanlı-2 E.S.F. öğrenci statüsünde olduğunu söyledi.

Polis, zanlıların aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlıların davaları görüşülünceğe değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı N.S.S 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına, zanlı 2 E.S.F’nin 25 bin TL nakit teminat yatırması ve haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.


 

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