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1 buçuk yaşındaki çocuk ağır yaralı

Dikmen İlkokulu park yerinde dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, 1 buçuk yaşındaki Seher Karakulle ağır yaralandı.

07 Ekim 2022 Cuma 09:04
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1 buçuk yaşındaki çocuk ağır yaralı



Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 13.00 sıralarında Dikmen İlkokulu’na ait araç park yerinde, Mukaddes Yenipınar (K-37), yönetimindeki LZ 404 plakalı araçla hareket halindeyken, annesi refakatinde yürümekte olan 1 buçuk yaşındaki kız çocuğu Seher Karakulle’ye çarptı.

Kazada ağır yaralanan çocuk Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü Mukaddes Yenipınar tutuklanırken polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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