“1 Eylül’de bu memlekette belediye yok” diyen Erhürman, işçilerin haklarının korunduğunun söylendiğini hatırlattı, “Bu işçiler 1 Eylül’de hangi parayla ödenecek?” diye sordu.

Yasa tasarısının hayata geçmesi halinde 1 Eylül’de 18 belediyenin kamu tüzel kişiliği olmayacağını söyleyen Erhürman, bu nedenle de hiçbirinin belediye personeline maaş ödeyemeyeceğine vurgu yaptı.

Erhürman, “Milletvekili olduğumuzdan utanır hale getirmeyin. Utanıyoruz. Hazırladıkları tasarı, memleketi 2-3 ay boyunca belediyesiz bırakabilir” şeklinde konuştu.