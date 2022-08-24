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"1 Eylül'de bu memlekette belediye yok"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Genel Kurulu'nda konuştu. 

24 Ağustos 2022 Çarşamba 13:32
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"1 Eylül'de bu memlekette belediye yok"


“1 Eylül’de bu memlekette belediye yok” diyen Erhürman, işçilerin haklarının korunduğunun söylendiğini hatırlattı, “Bu işçiler 1 Eylül’de hangi parayla ödenecek?” diye sordu.

Yasa tasarısının hayata geçmesi halinde 1 Eylül’de 18 belediyenin kamu tüzel kişiliği olmayacağını söyleyen Erhürman, bu nedenle de hiçbirinin belediye personeline maaş ödeyemeyeceğine vurgu yaptı.

Erhürman, “Milletvekili olduğumuzdan utanır hale getirmeyin. Utanıyoruz. Hazırladıkları tasarı, memleketi 2-3 ay boyunca belediyesiz bırakabilir” şeklinde konuştu. 

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