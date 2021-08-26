1 Eylül'den sonra testler herkes için ücretli

Başbakan Ersan Saner corona virüs tedbirlerine yönelik yeni alınan kararları düzenlediği basın toplantısı ile duyurdu.

1 Eylül’den itibaren KKTC’de yaşayan kişiler aşılı ya da aşısız olmasına bakılmaksızın, tüm tarama testleri, Sağlık Bakanlığı’nın yapacağı tüm PCR ve antijen testleri için ücret ödeyecek. Sadece öğrencilere yapılacak PCR ve antijen testlerinde ile sosyal yardım alan kişilerin PCR ve antijen testlerinde ücretten muaf olacaklar.

27 Ağustos (yarın) tarihinden itibaren KKTC’de ikamet eden 0-18 yaş kişiler hariç, pilot uygulama olarak Lefkoşa bölgesinden başlamak üzere AdaPass uygulamasına geçilecek. Çift aşılı kişiler restoran, meyhane pastane cafe gibi yerlere test aranmadan girebilecekler. Ancak aşısız olan kişilerin, son 72 saat içerisinde negatif testlerin ibraz edilmesi gerektiğini duyurdu.