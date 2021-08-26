Künye
Kıbrıs 32
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ülkede kaçak olduğu tespit edildi
Ülkede kaçak olduğu tespit edildi
Kadına şiddet bitmiyor ; “Çıksın gebertecem”
Kadına şiddet bitmiyor ; “Çıksın...
16 yaşındaki kıza taciz
16 yaşındaki kıza taciz
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
İbrahim Takımcılar 7 gün daha poliste tutuklu kalacak
İbrahim Takımcılar 7 gün daha...

1 Eylül'den sonra testler herkes için ücretli

Başbakan Ersan Saner, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilerin ve sosyal yardım alan kişilerin ücretli testlerden muaf olacaklarına dikkat çekerek, 1 Eylül'den itibaren aşılı veya aşısız kişilerin testlerini ücretli şekilde yaptıracağını belirtti.

26 Ağustos 2021 Perşembe 20:02
1624 Okunma
1 Eylül'den sonra testler herkes için ücretli

Başbakan Ersan Saner corona virüs tedbirlerine yönelik yeni alınan kararları düzenlediği basın toplantısı ile duyurdu.

1 Eylül’den itibaren KKTC’de yaşayan kişiler aşılı ya da aşısız olmasına bakılmaksızın, tüm tarama testleri, Sağlık Bakanlığı’nın yapacağı tüm PCR ve antijen testleri için ücret ödeyecek. Sadece öğrencilere yapılacak PCR ve antijen testlerinde ile sosyal yardım alan kişilerin PCR ve antijen testlerinde ücretten muaf olacaklar.

27 Ağustos (yarın) tarihinden itibaren KKTC’de ikamet eden 0-18 yaş kişiler hariç, pilot uygulama olarak  Lefkoşa bölgesinden başlamak üzere AdaPass uygulamasına geçilecek. Çift aşılı kişiler restoran, meyhane pastane cafe gibi yerlere test aranmadan girebilecekler. Ancak aşısız olan kişilerin, son 72 saat içerisinde negatif testlerin ibraz edilmesi gerektiğini duyurdu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kapalı Maraş’ı ziyaret eden kişi sayısı 200 bini geçti
Kapalı Maraş’ı ziyaret eden kişi sayısı 200 bini geçti
Koronavirüs bir can daha aldı!
Koronavirüs bir can daha aldı!
Güney Kıbrıs'ta atık işleme tesisinde yangın çıktı
Güney Kıbrıs'ta atık işleme tesisinde yangın çıktı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim