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1 gün daha tutukluluk

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı F.D tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

13 Ağustos 2020 Perşembe 13:43
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1 gün daha tutukluluk

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı F.D tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı.

Polis, zanlı F.D'nin 12.08.2020 tarihinde zanlının tasarrufunda yarım gram ağırlığında sentetic cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile tütünle karışık sarma sigara bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu maddeyi 11 Ağustos’ta aranan bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Polis, alınacak ifadeler aranan bir şahıs olduğunu söyleyerek, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.
 
Zanlı Fırat Deniz, bağımlı olduğunu ve içmek için satın aldığını beyan etti.
 
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

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Tutuklama
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