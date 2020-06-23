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1 gün daha tutukluluk

Lefkoşa’da meydana gelen Dükkân Açma, Sirkat ve Kasti Hasar meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhammad Sanı Isa mahkeme huzuruna çıkarıldı.

23 Haziran 2020 Salı 14:01
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1 gün daha tutukluluk

Lefkoşa’da meydana gelen Dükkân Açma, Sirkat ve Kasti Hasar meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhammad Sanı Isa  mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Şener, olguları aktardı.

Polis, zanlı Muhammad Sanı Isa’nın Dükkân Açma, Sirkat ve Kasti Hasar meselelerine methaldar olduğunu söyledi.

Polis,  13.06.2020 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Lefkoşa Gönyeli Yener Sokak üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Lefkoşa'da sakin İlke Koçak'ın yapmış olduğu Koçak İç Giyim isimli iş yerinin kasasında bulunun 810 TL nakit paranın işyerinin açık olduğu bir esnada kimliği meçhul şahıslar tarafından sirkat edildiğini belirtti.

Polis,  ayrıca 18-19.06.2020 tarihleri 21.30 - 09.00 saatleri arasında Lefkoşa Osman Paşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Lefkoşa'da sakin Nevres Burcu'nun yapmış olduğu Burcu Restaurant isimli iş yerinin güneye bakan 75x45 ebatlarında açık vaziyette bulunan pencerenin üzerindeki sinek teli kimliği meçhul şahıs/lar Tarafından yırtılarak kasten ve kanunsuz olarak hasara uğratıldıktan sonra içeri girilip içeride bulunan Beko marka yazar kasa, içerisinde bulunan 178 TL ve kasanın alt kısmında bulunan 1 adet 1 lt'lik yeni rakı marka içkiyi sirkat ettikten sonra aynı yerden çıkış yaptıklarını söyledi.

Polis, huzurunuzda bulunan meseleler ve farklı 2 benzer ile ilgili olarak 22.06.2020 tarihinde yapılan ileri soruşturmada konu meselelere zanlı Muhammad Sanı Isa'nın da methaldar olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polis, meselelerin tahkikatının devam ettiğini söyleyerek, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.
 
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
HırsızlıkTutuklama
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Kktc 2020-06-23 14:12:25

Birde bunlar için sokağa dökülüyorlar gittikleri yerde ot birmiyor nusubetler

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Vatandas 2020-06-23 15:09:46

Isim: Muhammad Sanı Isa . Sadece bu yeterli baska aciklamaya gerek yok. Anlayan anladi zaten.

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vatanperver 2020-06-23 15:36:37

Avrupa bunlarin elinden bikti usandi. Biz ise ulkeyi bunlarla dolduruyoruz.

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