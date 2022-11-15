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1 günlük yakıt kaldı

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, Teknecik’te 1 günlük yakıt kaldığını ancak yarın AKSA’dan "2 bin ton yani 6 günlük yakıt" alınacağını açıkladı. TPIC’ten akaryakıt alınmasıyla ilgili olarak da Paşa, geminin hava durumuna göre cuma veya cumartesi günü ülkeye gelmesinin beklendiğini vurguladı…

15 Kasım 2022 Salı 18:41
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1 günlük yakıt kaldı



Teknecik Elektrik Santrali’nde yakıt kalmadığı ve elektrik üretiminin duracağı iddialarını BRT’ye değerlendiren Paşa, Teknecik’te 1 günlük yakıt bulunduğunu ancak Bakanlar Kurulu kararıyla AKSA’dan yarın 2 bin ton yakıt alınacağını açıkladı…

Paşa, 2 bin ton yakıtın KKTC’nin 6 günlük ihtiyacını karşıladığını belirtti.

TPIC’ten yakıt alımıyla ilgili sıkıntı olduğu yönündeki iddiaları da yanıtlayan Paşa, iddiaların yanlış olduğunu, TPIC’le uluslararası bir anlaşma imzalandığını söyledi.

KKTC’ye yakıt getirecek gemiyi takip ettiklerini, ilgili firma yetkilileriyle de görüştüklerini ve şu anda geminin Marmara’da bulunduğunu ifade eden Hüseyin Paşa, denizin durumuna göre geminin cuma ya da cumartesi günü ülkeye gelmesinin beklendiğini açıkladı…

BRT’nin haberine göre, Bakanlar Kurulu’nun aldığı ve Resmi Gazete’de yayımlanan AKSA’dan akaryakıt alımıyla ilgili karar şöyle:

 “Bakanlar Kurulu, Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun kararı doğrultusunda, mevcut yakıt stoku dikkate alındığında, akaryakıt temininde yaşanan sorunlar nedeniyle, Kıbrıs Türk halkına elektrik arzının sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi için, 2 bin metrik ton akaryakıtın, acil yakıt ihtiyacını karşılayabilecek tek firma olan AKSA Enerji firmasının depolarındaki ortalama Platts bedeli olan fiyattan Kıb-Tek tarafından satın alınması ve ödenmesi ayrıca, alınan bu yakıtın taşımacılığı yapabilecek niteliklere haiz tek şirketten, Kıb-Tek tarafından hizmet alınmasına ve ödemesine karar verdi.”

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