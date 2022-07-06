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1 Haftada 1 vefat, 2251 pozitif vaka

Haftalık coronavirüs tablosu açıklandı

06 Temmuz 2022 Çarşamba 19:22
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1 Haftada 1 vefat, 2251 pozitif vaka
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6 Temmuz 2022 

Covid-19 genel durum ( 29 Haziran- 5 Temmuz) 

"Toplam 18.869 test yapıldı, 1 kişi vefat etti, 2251 pozitif vakaya rastlandı" 

29 Haziran- 5 Temmuz tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 18.869 olup, 1 kişi vefat etmiş, 2251 pozitif vakaya rastlanmıştır. 

(29 Haziran- 5 Temmuz) Covid-19 genel durumu şöyle; 

Haftalık Yapılan Test Sayısı: 18.869  

Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2251             
    
Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.080.306              
      
Toplam Vaka Sayısı: 100.258                           
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 97.357                                        

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 239     

Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsSağlık
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