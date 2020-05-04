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1 haftada 19 trafik kazası meydana geldi

Ülke genelinde son 1 haftada 19 trafik kazası meydana geldi, 8 kişi yaralandı.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 15:49
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1 haftada 19 trafik kazası meydana geldi

Ülke genelinde son 1 haftada 19 trafik kazası meydana geldi, 8 kişi yaralandı.

Polis tarafından 27 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 554 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polis Basın Bültenine göre, kontrol edilen araç sürücülerinin 43’ü ile ilgili ileri işleme gidildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 6’sı tehlikeli sürüş yapmak, 6’sı dikkatsiz sürüş yapmak, 1’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 6’sı alkollü araç kullanmak, 3’ü seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak, 5’i trafik ışıklarına uymamak, 3’ü sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 1’i “A” yol kullanma izinsiz araç kullanma ve 10’u diğer trafik suçlarından rapor edildi. 

Polis, aynı tarihler arasında ülkede toplam 19 trafik kazası meydana geldiğini ve 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

Trafik kaza sebepleri şöyle: “süratli araç kullanmak (6), dikkatsiz sürüş yapmak (8), kavşakta durmamak (2), yakın takip (2) ve diğer etkenler (1).”

Kazalarda toplam hasar miktarı 211 bin 100 TL oldu. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa 5, Gazimağusa 5, Girne 5, Güzelyurt 3, İskele 1.”

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