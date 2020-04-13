1 haftada 449 ihlal

Sokağa çıkma yasağı kapsamında, 6 - 13 Nisan (saat 06.00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; toplam 315 kişinin kısmi, 134 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 449 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 12 iş yerinin yasağa rağmen açık bulundurulduğu ve 2 kişinin ise karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edildi.
Söz konusu şahıslar tutuklandı, soruşturma sürüyor...
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDENLERİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
|
Kısmi
|
Gece 21’den sonra
|
Toplam
|
Lefkoşa
|
71
|
54
|
125
|
Gazimağusa
|
82
|
45
|
127
|
Girne
|
93
|
26
|
119
|
Güzelyurt
|
34
|
4
|
38
|
İskele
|
35
|
5
|
40
|
Toplam
|
315
|
134
|
449
SON 24 SAATTE 79 İHLAL
12 - 13 Nisan (saat 06.00’ya kadar) tarihleri arasında (dün), ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 58 kişinin kısmi, 21 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 79 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 kişinin karantina kurlarına uymadığı tespit edildi.
Bahse konu şahıslar tutuklandı, polisin soruşturması devam ediyor...