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1 haftada 449 ihlal

Son bir haftada 449 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti...

13 Nisan 2020 Pazartesi 10:05
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1 haftada 449 ihlal

Sokağa çıkma yasağı kapsamında, 6 - 13 Nisan (saat 06.00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; toplam 315 kişinin kısmi, 134 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 449 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 12 iş yerinin yasağa rağmen açık bulundurulduğu ve 2 kişinin ise karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edildi.

Söz konusu şahıslar tutuklandı, soruşturma sürüyor... 

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDENLERİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Kısmi

Gece 21’den sonra

Toplam

Lefkoşa

71

54

125

Gazimağusa        

82

45

127

Girne

93

26

119

Güzelyurt

34

4

38

İskele

35

5

40

Toplam

315

134

449

SON 24 SAATTE 79 İHLAL

12 - 13 Nisan (saat 06.00’ya kadar) tarihleri arasında (dün), ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 58 kişinin kısmi, 21 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 79 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 kişinin karantina kurlarına uymadığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı, polisin soruşturması devam ediyor... 

Anahtar Kelimeler:
Sokağa Çıkma Yasağı
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