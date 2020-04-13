1 haftada 449 ihlal

Sokağa çıkma yasağı kapsamında, 6 - 13 Nisan (saat 06.00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; toplam 315 kişinin kısmi, 134 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 449 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 12 iş yerinin yasağa rağmen açık bulundurulduğu ve 2 kişinin ise karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edildi.

Söz konusu şahıslar tutuklandı, soruşturma sürüyor...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDENLERİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Kısmi Gece 21’den sonra Toplam Lefkoşa 71 54 125 Gazimağusa 82 45 127 Girne 93 26 119 Güzelyurt 34 4 38 İskele 35 5 40 Toplam 315 134 449

SON 24 SAATTE 79 İHLAL

12 - 13 Nisan (saat 06.00’ya kadar) tarihleri arasında (dün), ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 58 kişinin kısmi, 21 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 79 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 kişinin karantina kurlarına uymadığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı, polisin soruşturması devam ediyor...