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1 haftada 57 trafik kazası meydana geldi

Son 1 haftada 57 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 1 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

29 Haziran 2020 Pazartesi 16:38
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1 haftada 57 trafik kazası meydana geldi

Son 1 haftada 57 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 1 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 22-28 Haziran tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (18), dikkatsiz sürüş yapmak (21), kavşakta durmamak (8), yakın takip (6) ve diğer etkenler (4)  oldu.

Kazalarda toplam hasar miktarı  576 bin 150TL olurken, kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa24, Gazimağusa7, Girne 20, Güzelyurt 4, İskele2.”                                                                       

Aynı tarihler arasında polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6 bin 753 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 766 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Araç sürücüleri, “Sürat (268), Tehlikeli Sürüş (13), Dikkatsiz Sürüş (20), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (38), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak (9), Alkollü Araç Kullanmak (27), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak (124), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (56), Trafik Işıklarına Uymamak (2), Muayenesiz Araç Kullanmak (10), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (24), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak (1), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (1), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak (5) ve 168 diğer trafik suçlarından” rapor edildi.

Anahtar Kelimeler:
Trafik Kazası
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