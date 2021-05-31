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1 Haziran Dünya Çocuk Günü

Mağusa Kültür Derneği 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla 1992 yılından bu yana her yıl düzenledikleri kortej yürüyüşünü bu yıl pandemi nedeniyle, çocukların ve ailelerin sağlığını düşünerek araba konvoyuna dönüştürdüklerini duyurdu. 

31 Mayıs 2021 Pazartesi 14:56
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1 Haziran Dünya Çocuk Günü

Araba konvoyu yarın saat 18:30’da Namık Kemal Lisesi önünden başlayacak.

Mağusa Kültür Derneği tarafından 1 Haziran Dünya Çocuk Günü vesilesiyle yayımlanan mesajda, tüm dünya çocuklarının 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kutlandı;  Mağusa Kültür Derneği’nin çocuklar için daha güzel bir dünya yaratmak için her türlü sosyal sorumluluk projesinde yer almaya hazır olduğu vurgulandı.

“TÜM DÜNYADA ÇOCUKLARIN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUM PEK DE İÇ AÇICI DEĞİL”

Tüm dünyada çocukların içinde bulunduğu durumun pek de iç açıcı olmadığı vurgulanan açıklamada, “Her yönden sömürülen, istismar edilen ,acımasızca sürüp giden savaşların ve güç gösterilerinin ortasında tüm masumluğu ile mağdur  olan çocuklarla  karşı karşıya bulunuyoruz” denildi. 

“Save the Children” isimli çocuk hakları örgütünün 172 ülkede yaptığı,  çocukların mağduriyetinin ciddi boyutunu gözler önüne seren araştırma sonuçları şu şekilde aktarıldı:

“Tüm dünyada yaklaşık 16 bin çocuk beş yaşına gelmeden hayatını kaybediyor. Ölümlerin nedeni çoğu zaman önlenebilir ya da tedavi edilebilir nedenler;  dünya çapında her gün 200 çocuk cinayete kurban gidiyor. Aşırı şiddet akranlarında depresyona ve kaygı bozukluğuna yol açıyor ve çocukların genellikle okula gitmekten de alıkoyuyor; her yıl yaklaşık 15 milyon kız çocuğu 18 yaşına gelmeden evlendiriliyor; bunların 4 milyonu 15 yaşın altındadır; dünyada yaklaşık 28 milyon çocuk yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı. Bunların büyük çoğunluğunu savaş bölgelerinden kaçan çocuklar oluşturuyor; çocukların 11 milyonu başka ülkelerde sığınmacı ya da mülteci olarak yaşarken, 17 milyonu kendi ülkelerinde sürgün konumunda;     5 yaşın altında 156 milyon çocuk yetersiz beslenme nedeniyle büyüme bozukluğu yaşıyor; dünyada 168 milyon çocuk çalışmak zorunda. Çalışan çocukların yarısı tehlikeli iş şartlarında mesai yapıyor; dünyada 263 milyon çocuk ise okula gitmiyor”.

Son Güncelleme: 31.05.2021 17:08
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1 Haziran Dünya Çocuk GünüDünya Çocuk Günü
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