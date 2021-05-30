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1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde Girne'de çocuklara ücretsiz dondurma ve balon dağıtılacak

Girne Belediyesi, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle Sevim Ebeoğu Barış Parkı'nda, Zeytinlik Çocuk Parkında ve Karşıyaka Çocuk Parkında 10.00 -12 00 saatleri arasında çocuklara ücretsiz dondurma ve balon dağıtacak.

30 Mayıs 2021 Pazar 16:00
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1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde Girne'de çocuklara ücretsiz dondurma ve balon dağıtılacak

Girne Belediyesi, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle Sevim Ebeoğu Barış Parkı'nda, Zeytinlik Çocuk Parkında ve Karşıyaka Çocuk Parkında 10.00 -12 00 saatleri arasında İleli Market ve Atakom Ltd. sponsorluğunda çocuklara ücretsiz dondurma ve balon dağıtıyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ayrıca Sevim Ebeoğlu Barış Parkında, aynı saatler içerisinde çocuklara yönelik müzikli oyunlar ve çeşitli atölyeler düzenleneceği belirtildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, pandemi nedeniyle gerek eğitim gerek sosyal yaşamdaki sıkıntıların sürdüğünü hatırlatarak, sağlıklı bir yaşam için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın önemini hatırlattı. Bu çerçevede, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü için kentte çocuklara açık hava aktivitesi düzenleneceğini belirten Güngördü, çocuklara üç parkta ücretsiz dondurma dağıtılacağını söyledi.

İleli Market ve Atakom Yöneticilerine çocukları sevindirecek sponsorlukları için de teşekkürlerini ileten Güngördü, tüm çocukların eşit, özgür ve barış içinde yaşadığı bir gelecek dileğinde bulundu.

Son Güncelleme: 30.05.2021 22:51
Anahtar Kelimeler:
1 Haziran Dünya Çocuk GünüGirne Belediyesi
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