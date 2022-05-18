1 Haziran’dan itibaren maske ve test zorunluluğu kaldırılacak

Başbakan Ünal Üstel, BRT’ye özel yaptığı açıklamada, 1 Haziran’dan itibaren maske ve test zorunluluğunu kaldıracaklarını duyurdu.
Üstel, ekonomik olarak sorunları çözme yönünde hızlı adımlar atacaklarını vurgulayarak, ilk Bakanlar Kurulu’nun Cuma günü yapılacağını dile getirdi.
Başbakan Üstel, 28 belediye ile iş birliği yaparak, yolların yenileneceğini kaydetti.
Üstel, gençlerin ev sahibi olabilmesi için düşük faizli kredi imkanı sağlanacağını belirtti.
Üstel, kısa vadede pek çok konuda adım atacaklarının altını çizdi.
KAYNAK: KIBRIS POSTASI