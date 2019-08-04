Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hibiskus nasıl kullanılır, çayı nasıl demlenir?
Hangi meyve neye iyi geliyor?
Aloe Vera cilde nasıl sürülür?
Merkür'le İlgili Önemli Keşif
Lamborghini, Aventador’un V12 Motorunu Korumak İçin Savaşıyor

1'i 15 yaşında 3 kişi tutuklandı

Beylerbeyi Girne’de müşteki V.U'nun ikametgahından hırsızlık yaptıkları tespit edilen zanlılar Abdurrahman Yürek, Hasan Demir ve 15 yaşındaki H.K tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

04 Ağustos 2019 Pazar 15:06
1'i 15 yaşında 3 kişi tutuklandı

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mustafa Özmüezzin olayla ilgili bulguları aktardı. Özmüezzin 11 - 18 Temmuz tarihleri arasında Beylerbeyi-Girne adresinde ikamet etmekte olan V.U'nun ikametgahının yatak odasındaki sifonyer çekmecesi içerisinde muhafaza etmekte olduğu 5.000 TL nakit para kimligi meçhul şahisLar tarafından çalındı yönünde şikayet alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bahse konu ikametgaha 11 Temmuz 2019 arihinde sineklik teli takmak icin giden zanlılar Abdurrahman Yürek, Hasan Demir ve 15 yaşındaki H.K'nin şüpheli olarak görülüp derdest emri ile tutuklandıklarını mahkemeye aktardı. Polis müştekinin 11-18 Temmuz tarihleri arasında yurtdışı da olduğunu ve bu süre zarfında eve kızı ve damadı dışında sadece tutuklu bulunan zanlıların girdiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis yapılan soruşturmada elde edilen emarelerin zanlıları işaret etmesi üzerine zanlıların 3 Ağustos’ta tutuklandığını ve çelişkili ifadeler verdiklerini belirtti.

Polis memuru Mustafa Özmüezzin zanlıların ifadelerinin teyit ve tekzibinin yapılacağını ayrıca giymekten oldukları ayakkabıların izlerinin bölgedeki faili mechul hırsızlık olaylarında alınan izlerle benzerlik gösterdiğini belirterek tahkitanın geniş kapsamlı sürdüğünü mahkemeye aktardı. Polis aktardığı tüm olgular ışığında zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akansoy: “Anastasiadis Yanlış Taktik İzliyor”
Akansoy: “Anastasiadis Yanlış Taktik İzliyor”
Derbederlik suçundan tutuklandı
Derbederlik suçundan tutuklandı
Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği'ndan Maraş açılımına destek
Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği'ndan Maraş açılımına destek

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim