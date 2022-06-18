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1 İşletme mühürlendi, 30 İşletmeye uyarı, 8 işletmeye ihbar verildi!

Girne’de faaliyet gösteren yeme içme yerleri ile halk sağlığını doğrudan ilgilendiren işletmelerin hijyen denetimleri devam ediyor.

18 Haziran 2022 Cumartesi 09:54
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1 İşletme mühürlendi, 30 İşletmeye uyarı, 8 işletmeye ihbar verildi!
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18 Mayıs – 16 Haziran 2022 Tarihleri Arasında Girne Belediyesi Sağlık Şube ekipleri tarafından toplamda 135 işletme, genel hijyen ve gıda güvenliği önlemleriyle ilgili denetlendi.

Genel ve gıda hijyeni kriterlerinin temel alındığı ve tamamen Halk sağlığının korunmasına yönelik yapılan denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar ile ilgili yazılı süreli uyarılar verilmiş, yasal mevzuat ile ilgili eksiklikleri bulunduğu tespit edilen 1 tane Restaurant işletmesi mühürlenmiş, gıda hijyeni ile ilgili sorunlarından dolayı da bir süper markete 424 TL para cezası kesilmiştir.

Yasal Mevzuat ve Dünya standardında denetimler

Geçtiğimiz günler içerisinde yapılan sağlık kontrollerinde, yasal mevzuat ile ilgili eksiklikleri bulunan Latife Ocakbaşı Restaurant isimli işletme kapatılarak mühürlenmiştir.

Girne Belediyesinin genel hizmetleri kapsamında olan halk sağlığının korunması adına yasal mevzuat ve bilimsel verilere dayandırılarak gerçekleştirilen hijyen kontrolleri kapsamında eksikleri bulunan 30 tane işletme yazılı olarak uyarılmış; 8 tane işletmeye de ayrıca eksiklerini gidermemesi halinde kapatma ihbarı verilmiştir.

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Girne Belediyesi hizmetleri kapsamında devam eden resmi kontrollerden amacımız güvenli gıdaya erişimi sağlamak adına toplum sağlığının korunmasıdır. Yaz dönemine geçtiğimiz bugünlerde hareketlenen yiyecek içecek sektöründe hizmet veren tüm işletmelerimizin yasal mevzuat kurallarına ve insan sağlığını gözetecek esaslara uygun şekilde hizmet sunması hepimiz için önem taşımaktadır. Bu noktadaki duyarlılığa işletmecilerimizin iştirak edeceğine olan inancımla; turizm ve yaz sezonunun tüm ülkemiz geneli için verimli geçmesini temenni ederim.”

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