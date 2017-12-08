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1 ithal, 1 yerli üründe limit üstü kalıntı!

Tarım Dairesi 4-7 Aralık tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerin gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

08 Aralık 2017 Cuma 12:59
1 ithal, 1 yerli üründe limit üstü kalıntı!
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Tarım Dairesi 4-7 Aralık tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerin gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden; Elma Çeşitleri, Arpa, Kırmızı Acı Pul Biber, İsot, Kırmızı Tatlı Pul Biber, Buğday, Çeri Domates, Armut,Üzüm Çeşitleri, Buğday Unu, Ekmeklik Buğday ve Biber Çeşitleri olmak üzere 40 numuneden 39’u temiz olup sadece 1 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.

Yerli ürünlerden Domates, Dereotu, Pazı, Sivri Biber, Marul, Ispanak, Patates, Pancar, Enginar(İhraç, Kabak, Kereviz, Brokoli, Patlıcan, Fasulye ve Sarma olmak üzere 26 numunenin 25’i temiz, 1 numunede ise limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.

Geçen hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkan Mağusa’da Hüseyin Turaç’a ait Dereotu, Ramazan Karataş’a ait Pazı ve Ufuk Potak’a ait Sivri Biber bu hafta yapılan analizde limit altına inmesinden dolayı bu ürünlerin hasadına izin verilmiştir.

Bu hafta yapılan Analizde limit üstü çıkan İncirli’de Menteş Sertçe’ye ait Pancarın hasadı bir sonraki analize kadar durdurulmuştur.

İthal Ürünlerde SVS Tic. Ltd ait Elma(Golden) yapılan analizde limit üstü çıkmasından dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.

İsim                 Yerli/ithal Ürün                      Analiz Sonucu

1 TÜK            İthal Arpa                               Temiz

2 Baharyolu    İthal K.Acı Pul Biber             Temiz

3 Baharyolu    İthal İsot Pul Biber                Temiz

4 Baharyolu    İthal K.Tatlı Pul Biber           Temiz

5 Başpınar Co Ltd      İthal Buğday              Temiz

6 Arnet Ltd. Şti.         İthal Buğday Unu      Temiz

7 Onbaşı İşletmeleri   İthal Üzüm(R.G)        Temiz

8 Onbaşı İşletmeleri   İthal Üzüm Sultani     Temiz

9 Onbaşı İşletmeleri   İthal Üzüm Siyah       Temiz

10 Nuri Ersoy Ltd.     İthal Çeri Domates     Temiz

11 Nuri Ersoy Ltd.     İthal Elma(Starking)   Temiz

12 Nuri Ersoy Ltd.     İthal Elma(Golden)    Temiz

13 SVS Tic Ltd          İthal Çeri Domates     Temiz

14 SVS Tic Ltd          İthal Üzüm Sultani     Temiz

15 SVS Tic Ltd      İthal Elma(Gala)             Limit Üstü

16 SVS Tic Ltd          İthal Elma(Starking)   Temiz

17 Köşe Tic.Ltd.        İthal Elma(Gala)         Temiz

18 Köşe Tic.Ltd.        İthal Elma(Starking)   Temiz

19 Selgün Ticaret       İthal Üzüm(Siyah)      Temiz

20 Unipars Paz.          İthal Kır.Pul Biber      Temiz

21 Selgün Ticaret       İthal Armut                Temiz

22 Akari Free Port İthal Buğday (Ekmeklik) Temiz

23 Halil Kasap Paz.    İthal Çeri Domates     Temiz

24 Onbaşı İşletmeleri Ltd.     İthal Yeşil Cin Biber             Temiz

25 Onbaşı İşletmeleri Ltd.     İthal Çeri Domates     Temiz

26 Onbaşı İşletmeleri Ltd.     İthal Elma(Starking)   Temiz

27 Onbaşı İşletmeleri Ltd.     İthal Elma(Golden)    Temiz

28 SVS Tic Ltd          İthal Elma(Gala)         Temiz

29 SVS Tic Ltd          İthal Elma(Golden)    Temiz

30 SVS Tic Ltd          İthal Çeri Domates     Temiz

31 Halil Kasap Paz.    İthal Elma(Golden)    Temiz

32 Halil Kasap Paz.    İthal Elma(Starking)   Temiz

33 Erol Şah     İthal Tatlı Pul Biber                Temiz

34 Erol Şah     İthal Acı Pul Biber                 Temiz

35 H.Mehmet Karaca İthal Pul Biber                        Temiz

36 SVS Tic. Ltd İthal Kırmızı Acı Biber      Temiz

37 SVS Tic. Ltd         İthal Elma(Gala)         Temiz

38 SVS Tic. Ltd İthal Elma(Arap Kızı)        Temiz

39 Deftera Gıda Ltd. İthal Elma(Golden)    Temiz

40 Deftera Gıda Ltd. İthal Elma(Starking)   Temiz

41 Sadık Gürsoy        Türkmenköy Enginar(İhraç)   Temiz

42 Mehmet Akkoyun Türkmenköy Enginar(İhraç)   Temiz

43 Sadık Gürsoy        Türkmenköy Enginar(İhraç)   Temiz

44 Meryem Açıkyıldız           Ahna Ispanak             Temiz

45 Canan Arapbayram           İncirli Patates  Temiz

46 Ali Dursun             İncirli Patates             Temiz

47 Remzi Bayır          Düzce Pancar             Temiz

8 Menteş Sertçe          İncirli Pancar              Limit Üstü

49 Aytaç Özcezarlı     İncirli Ispanak            Temiz

50 Ramazan Karataş Mağusa Pazı   Temiz

51 Hüseyin Turaç       Mağusa Dereotu         Temiz

52 Ufuk Potak                       Mağusa Sivri Biber     Temiz

53 Aytaç Yeğen         Akova Enginar(İhraç)              Temiz

54 Zühal Nalbantsoy  Yıldırım Domates       Temiz

55 Zühal Nalbantsoy  Yıldırım Kabak          Temiz

 56 Hülya Kaygül       Yeşilırmak Marul        Temiz

57 Hülya Kaygül        Yeşilırmak Fasulye     Temiz

58 Bulut Ekici             Yeşilırmak Fasulye     Temiz

59 İbrahim Kaygül     Yeşilırmak Sarma       Temiz

60 Aytul Yorulmaz Ferdağ    Yeşilırmak Sarma       Temiz

61 Ahmet Uzun          Ozanköy Patlıcan       Temiz

62 Serpil Bayur          Ozanköy Kereviz       Temiz

63 Serpil Bayur          Ozanköy Brokoli        Temiz

64 Ali Cenap Oğur     Mormenekşe Enginar(İhraç)  Temiz

65 Emirali Kırşan       İskele Enginar (İhraç)            Temiz

66 Cemal Duba          İskele Enginar (İhraç)            Temiz

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