1 kayıp şoför 3 yaralı

Havadis'ten Bahadır Ayna'nın haberine göre, Tofaş Işıkları olarak bilinen Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde dün saat 22.45 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı. Saat 22.45 sıralarında kimliği henüz tespit edilemeyen sürücü, NP 062 plakalı aracı ile Hamitköy Işıkları’ndan Altınbaş Işıkları istikametine doğru gittiği esnada iddiaya göre ışıklarda durmadı, o esnada Aykan Çınar sürdüğü GM 019 plakalı aracı ile Tofaş Işıkları’ndan Lefkoşa’ya doğru dönenmeye çalıştığı esnada çarpıştılar. Kaza sonucu, GM 019 plakalı araç sürücü Aykan Çınar, araçta yolcu olarak bulunan Salih Beyaz ve Olcay Alev yaralandı. Yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan NP 062 plakalı araç sürücüsü olay yerinden kaçmış olduğundan henüz isimi tespit edilmedi. Gazetemizin baskıya hazırlandığı saatlerde sürücünün ismi henüz tespit edilememişti.