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1. Kıbrıs Mobilya Fuarı 23 Ocak’ta Başlıyor

18 Ocak 2020 Cumartesi 15:09
1. Kıbrıs Mobilya Fuarı 23 Ocak’ta Başlıyor

Mobilya Sanayicileri Derneği’nin (MOSAD) düzenlediği 1. Kıbrıs Mobilya Fuarı 23 Ocak’ta başlıyor. Fuar, Lefkoşa Fuar Alanı 3. Salon’da saat 18.00’de açılacak

MOSAD yetkilileri. bugün Şefler Pastanesi’nde basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda MOSAD Başkanı Hüseyin Ciddi ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

MOSAD’dan yapılan açıklamaya göre, 23 Ocak tarihinde gerçekleşecek olan 1. Kıbrıs Mobilya Fuarı hakkında bilgi veren MOSAD Başkanı Hüseyin Ciddi, yerli üreticinin tüketiciyle buluşmasının önemine değinerek, günden güne ivme kazanan sektör hakkında bilgi aktardı.

1.Kıbrıs Mobilya Fuarı’nın 23 -26 Ocak tarihleri arasında olacağına değinen Ciddi, fuar boyunca firmaları ziyaret eden 3 ziyaretçiye 5000 TL değerinde hediye çeki verileceğini duyurdu.
Teşvik Tüzüğü’nün kısa süre önce Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak yürürlüğe girdiğine değinen Ciddi, bu değişiklikle DPÖ’de teşvikli yatırımlarda yerelde üretilen başta mobilya ve ahşap ürünleri, alüminyum doğrama, mermer gibi ürünlerin yerel kaynaklardan karşılanması halinde teşvikten yararlanabileceklerini belirtti. 

Yatırımcıların bu kalemlerden birini kullanması halinde teşvikten yararlanacağını dile getiren Ciddi, bu durumun üretimi artıracağını ve geliştireceğini kaydetti.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile imzaladıkları işbirliği protokolünden de bahseden Ciddi, bu protokol sayesinde imalat sektörünün en büyük eksikliği olan teknik eleman işgücünün artırılacağını ifade etti, bu yıl ilk kez uygulamaya geçen mesleki ve tekniki okullarda eğitim alan öğrencilerin MOSAD’a üye olan işletmelerde stajlarını yapabilmesi için de olanak sağlandığını söyledi.

Ciddi, derneğin bir diğer hedefi olan tüketicilerin mobilya konusunda tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri büyük bir alışveriş merkezi yapılması olduğunu dile getirerek, bu konuda 2020 yılının sonuna kadar adım atılacağını belirtti. 
Ciddi, yeni kurulan bir dernek olmalarına rağmen sektörün sıkıntılarını dikkate alarak çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

Ciddi, bu bağlamda mobilya sektöründe yaşanan sorunların ana nedenlerini araştırmak ve doğru adım atmak için Kıbrıs Sosyal Bilimleri Üniversitesi bünyesinde bir anket yapıldığına ve nitelikli bir rapor hazırlandığına vurgu yaptı. 
Sektörün sorunları ve çözümlerini ele alan raporun kendileri için yol gösterici olduğuna dikkat çeken Ciddi, raporda mobilya sektörünün ekonomideki yerinin de rakamlarla net olarak belirtildiğini söyledi.

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