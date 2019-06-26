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1 kişi hayatını kaybetti!

26 Haziran 2019 Çarşamba 18:24
1 kişi hayatını kaybetti!

Ötüken köyü girişinde bugün saat 16.30 sıralarında, 38 yaşındaki Orun Cumayev, yönetimindeki LA 906 plakalı kamyon ile seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 47 yaşındaki Nefi Yazıcı yönetimindeki GU 905 plakalı salon araç ile çarpıştı. Kaza sonucu GU 905 plakalı araç sürücüsü Nefi Yazıcı olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü Orun Cumayev tutuklanırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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İzzet 2019-06-26 18:35:07

Hükümet edenler herhalde görmezden geliyor. Dikkat edilirse son zamanlarda yapılan trafik kazalarında kaza yapanların yüzde doksanı yabancı uyruklu kişiler işverenlerde üç kuruş daha az versin diye iş araçlarının üzerinde hep yabancı uyruklular hükümet edenler artık bunları görüp önlem almalılar.

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Zzz 2019-06-26 18:54:11

Ayni olay surekli yasaniyor bu yol üzerinde kamyonlar yolun sagindan gidiyorlar resmen tarlalara iner olduk gorunce borde koylermozden asiri suratle geciyorlar herkes bikmis halde

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Xxx 2019-06-26 20:13:42

Suçsuz birisi mezara suçlu da hapise. Ne memleket yarattılar be.

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umit tekin 2019-06-26 21:38:55

Yeter artik .Bu resmen cinayettir. Kac masum insan daha yollarda can verecektir. Dikkat edlirse kazakarin olus bicimi hep ayni. YETER.

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Doğru Söz 2019-06-26 22:44:13

Izzet bey nüfusun çoğu zaten yabancı. Yerli artık mumla bulunacak. Hükümet eden dersen onlar böyle planladı. Ha hükümet eder görünenler dersen onların hükmü yoktur. Bilmem anlaşıldı mı...

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Wrong 2019-06-26 22:50:29

vatandaş rümuzlu bir TC vatandası var. Nüfus 5 milyon olmalı diyor. Ben de Allah versin diyorum içimden. 100 bin kıbrıslı. 2 milyon TC. ve 3 milyon Afrika ve asya. İnşAllah Allah'ım. Dinsizin hakkından imkansız gelsin diye inşAllah diyorum. O 3 milyonun içindekiler da herhalde sahte vatandaş rümuzluya bastırıp rümuzlarında özvatandaş diyecekler.

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Aleyna 2019-06-26 23:41:44

Yerli biri zaten vatandaş rumuzunu kullanmaz, aklına bile gelmez

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Meraklı 2019-06-26 23:57:35

Yine suçsuz ve günahsız bir insanımızı daha trafiğe kurban verdik.ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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