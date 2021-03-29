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1 Kişi Öldü, 13 Kişi Yaralandı

KKTC'de son bir haftada meydana gelen 44 trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı.

29 Mart 2021 Pazartesi 11:33
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1 Kişi Öldü, 13 Kişi Yaralandı

Polis Basın Subaylığı’nın haftalık trafik bültenine göre, dönem içerisindeki kazalarından 16’sı süratli araç kullanmak; 10’u  dikkatsiz sürüş yapmak,  8’i kavşakta durmamak, 4’ü yakın takip ve 6’sı da diğer etkenler sebebiyle meydana geldi. 

Kazalarda toplam hasar miktarı   571 bin 475 TL olarak kaydedilirken, kazaların 19 ‘unun Lefkoşa,  11’inin Gazimağusa, 8’inin Girne, 3’ünün Güzelyurt, 3’ünün de İskele’de olduğu belirtildi.

Öte yandan, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 3536 araç sürücüsü kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 391  araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Suçların dağılımı şöyle:
“Sürat ( 117 ) , Tehlikeli Sürüş ( 6 ), Dikkatsiz Sürüş ( 17 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 51 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 11 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 4 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 49 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 29 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 1 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 11 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 21 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 1 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 1 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak ( 1 ) ve 71 diğer trafik suçları”                                                    

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