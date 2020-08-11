Dikmen’de dün polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu B.B.’nin (E-45) sorumluluğunda bulunan araçta yapılan aramada, Güney Kıbrıs’tan gümrüksüz olarak getirilmiş 213 kilo kuyruk yağı bulunarak emare olarak zapt edildi.
B.B. tutuklandı.
1 kişi tutuklandı
Dikmen’de dün polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu B.B.’nin (E-45) sorumluluğunda bulunan araçta yapılan aramada, Güney Kıbrıs’tan gümrüksüz olarak getirilmiş 213 kilo kuyruk yağı bulunarak emare olarak zapt edildi.
11 Ağustos 2020 Salı 13:55
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Dikmen’de dün polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu B.B.’nin (E-45) sorumluluğunda bulunan araçta yapılan aramada, Güney Kıbrıs’tan gümrüksüz olarak getirilmiş 213 kilo kuyruk yağı bulunarak emare olarak zapt edildi.