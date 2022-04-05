Künye
Kıbrıs 27
kapalı
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kullanmak İçin Emaneten Aldığı Cep Telefonunu Sattı
Kullanmak İçin Emaneten Aldığı Cep...
Satışa hazır uyuşturucuyla yakalandılar
Satışa hazır uyuşturucuyla yakalandılar
Yayaya çarptı, işte mahkemeden detaylar...
Yayaya çarptı, işte mahkemeden detaylar...
Soygun,Yaralama, Zorla İnsan Kaçırma, Hırsızlık...
Soygun,Yaralama, Zorla İnsan Kaçırma, Hırsızlık...
Kundakçı mahkemeye çıkarıldı
Kundakçı mahkemeye çıkarıldı

1 kişi vefat etti, 560 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 12.841 test yapıldı, 1 kişi vefat etti, 560 pozitif vakaya rastlandı" 

05 Nisan 2022 Salı 18:39
345 Okunma
1 kişi vefat etti, 560 pozitif vakaya rastlandı
banner108

Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.841 olup, 1 kişi vefat etmiş, 560 pozitif vakaya rastlanmıştır. 

284 kişi Lefkoşa, 112 kişi Girne, 94 kişi Gazimağusa, 38 kişi Güzelyurt, 22 kişi İskele, 10 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

5 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.841 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 560      
Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.477.742   
      
Toplam Vaka Sayısı: 88.433           

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 81.504           

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6705  
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 6651  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 226       

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8          

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 611  

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sucuoğlu: Bu devlet, kendi insanına en iyisini sunmak için ayaktadır
Sucuoğlu: Bu devlet, kendi insanına en iyisini sunmak için ayaktadır
Güney Kıbrıs’ta 3 kişi daha koronavirüse yenik düştü
Güney Kıbrıs’ta 3 kişi daha koronavirüse yenik düştü
Hasan Tunççağ hayatını kaybetti
Hasan Tunççağ hayatını kaybetti










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim