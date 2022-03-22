1 kişi vefat etti, 594 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.393 olup, 594 pozitif vakaya rastlanmış, 1kişi vefat etmiş, 357 kişi taburcu edilmiştir.
273 kişi Lefkoşa, 119 kişi Girne, 106 kişi Gazimağusa, 60 kişi Güzelyurt, 22 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
22 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.393
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 594
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 594
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 357
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.233.712
Toplam Vaka Sayısı: 78.279
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 73.041
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5030
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4981
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 210
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 770
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 299
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 217
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2031
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 137590