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1 kişinin ağır yaralanadığı kazada facianın da eşiğinden dönüldü

Güzelyurt - Kalkanlı anayolu üzerinde bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Akçay’da sakin 32 yaşındaki Kadir Öztürk ağır yaralandı.

17 Haziran 2018 Pazar 12:00
1 kişinin ağır yaralanadığı kazada facianın da eşiğinden dönüldü

Güzelyurt - Kalkanlı anayolu üzerinde bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Akçay’da sakin 32 yaşındaki Kadir Öztürk ağır yaralandı.

Polsi Basın subaylığından edinilen bilgiye göre kaza, Dilekler Benzin istasyonu mevkiinde Kalkanlı istikametine doğru seyreden Bilal Rüştioğlu yönetimindeki PE 748 plakalı kamyonet araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Kadir Öztürk’e çarpması sonucu meydana geldi.

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Çarpmanın etkisi ile Dilekler Benzin istasyonuna giren araç, önce hava pompasına çarptı, ardından da benzin istasyonu içerisindeki çiçeklik içerisine girerek durabildi.

Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Kadir Öztürk, kaldırıldığı Girne Suat Günsel Hastanesi, Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alındı.

Kaza sonucunda PE 748 plakalı araç sürücüsü Bilal Rüştioğlu ise tutuklandı.

Polisin kazayala ilgili soruşturması devam ediyor.

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