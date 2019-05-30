1 kişiyi demir sopalarla dövdüler!

Boğazköy’de meydana gelen olayda Safwan Albasha’yı demir sopalarla darp ettikleri öne sürülen zanlı Mohammad Al Lubbad ve zanlı Majdi Al lubbad dün yeniden Girne mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis memuru Mustafa Güneş, zanlı Mohammad Al Lubbad ve zanlı Majdi Al lubbad, 20 Mayıs 2019 tarihinde Boğazköy’de Oray 11 sitesi otoparkı içerisinde meydana gelen “Tecavüz-I Alet Taşımak ve Rahatsızlık Çıkarma” suçlarından methaldar olduklarını söyledi. Güneş, 20 Mayıs 2019 tarihinde 03.00 raddelerinde Oray 11 sitesi içerisinde Boğazköy’de Safwan Albasha henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı 3 erkek şahıs tarafından vücudunun muhtelif yerlerine muhtemelen demir sopalarla vurulmak suretiyle ciddi bir şekilde darp edildiğini ifade etti.

Güneş, “Müşteki aynı gün doktor kontrolünden geçirilmiş olup vücudundaki ve kafasındaki yaraların küt bir cisimle oluştuğu tespit edilmiştir. Müşteki aynı gün vermiş olduğu ifadesinde zanlılardan birinin isminin Mohammad olduğu, daha sonra vermiş olduğu ek ifadesinde ise zanlıların isimlilerinin zanıl Mohammad Al Lubbad, zanıl Majdi Al Lubbad ve Moamen Al Lubbad olduklarını söylemiştir” dedi.

Güneş, zanlıların şikâyet üzerine tutuklandıklarını, haklarında 2 gün tutuklama emri alındığını ve bu süre içerisinde Safwan Albasha’nın şikâyetini geri çektiğini ifade etti. Güneş, zanlıların “Tecavüz-I Alet Taşımak ve Rahatsızlık Çıkarma” suçlarından teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 2’şer bin TL nakit teminat yatırmaları ve 10’ar bin TL şahsi kefalet senedi imzalamaları şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.