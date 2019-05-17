“1 Kitap 1000 Umut” projesi kapsamında toplanan kitaplar LTB Başkanı Harmancı’ya verildi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri; Doç. Dr. Feriha Dikmen Deliceırmak ve Dr. Nimet Harmancı tarafından yürütülen kampanya dersleri kapsamında “1 Kitap 1000 Umut” konsepti altında Girne Amerikan Üniversitesi kampüsü içerisinde “kitap toplama” etkinliği kapsamında toplanan kitapları, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’ya teslim etti.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nde Başkan Harmancıyı ziyaret eden GAÜ Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri, 2018-2019 Bahar dönemi içerisinde toplanan tüm kitaplar, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin kitap okuma alışkanlığının artırılması ve kitaba erişimi olmayan çocuk ve yetişkinlerin kitaba ulaşabilmelerini sağlamak amacı ile sokak kütüphaneleri projesine destek olmak amacı ile Lefkoşa Türk Belediyesine teslim etti.

“Kitaplarımızı gönderiyoruz, geleceğimizi paylaşıyoruz” kitap toplama etkinliğinin son adımı olan kitapların teslimi sonrası açıklamalarda bulunan GAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Feriha Dikmen Deliceırmak ve Öğretim Görevlisi Dr. Nimet Harmancı; KKTC’de kitap okumayı sevdirmek, okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve ihtiyacı olan herkesin eşit şartlarda kitaba kavuşmalarını sağlamak, herkese her yerde kitap okutmayı sevdirmeyi hedeflemek amacıyla yapılan “1 Kitap, 1000 Umut” sosyal sorumluluk projesinin tamamlanmasının gururunu yaşadıkları belirtildi.

GAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler bölümü ders kapsamında yürütülen “1 Kitap, 1000 Umut” kitap toplama sosyal sorumluluk projesinin öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördüğü ve Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sokak kütüphaneleri projesinine destek olmak amacı ile 350 kitap toplandığı söylendi. Deliceırmak ve Harmancı, Ders kapsamında yer alan öğrencilere ve projeye destek olan herkese teşekkürlerini ilettiler.

(BRT/MAIL)