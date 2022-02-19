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1 Mart’tan itibaren ülkeye giriş kuralları yeniden düzenlendi

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, 1 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aşılı ve aşısız kişilerin ülkeye giriş kurallarını yeniden düzenledi.

19 Şubat 2022 Cumartesi 10:26
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1 Mart’tan itibaren ülkeye giriş kuralları yeniden düzenlendi
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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, aşılı kişi tanımına göre ikinci doz aşısının üzerinden (Johnson için tek doz) 14 gün geçmiş ve 270 gün (9 ay) geçmemiş 18 yaş ve üzeri kişilerin tam aşılı sayılacağını ve PCR/antijen testi göstermeksizin ülkeye giriş yapabileceklerini duyurdu. 

Öte yandan, ikinci dozlarının (Johnson için tek doz) üzerinden 270 gün (9 ay) geçmiş 18 yaş ve üzeri kişiler, hatırlatma dozlarını yaptırmış olmaları halinde PCR/antijen testi göstermeksizin ülkeye giriş yapabilecek. 

Sağlık Bakanlığı, 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında önceki gün toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, 1 Mart’tan itibaren aşılı ve aşısız kişilerin ülkeye giriş kurallarını yeniden düzenleyerek, kamuoyuyla paylaştı.

Kararlara göre, 18 yaş altı kişiler, hatırlatma dozu aranmaksızın ikinci doz aşısının üzerinden (Johnson için tek doz) 14 gün geçmesi halinde PCR/antijen testi göstermeksizin ülkeye giriş yapabilecek.

Hastalığı geçirmiş kişilerin pozitif PCR testinin üzerinden en az 10 gün geçmiş ancak 180 gün geçmemiş kişiler PCR/antijen testi göstermeksizin ülkeye girebilecek. 

Öte yandan, aşılı tanımlarına uymayan aşısız kişiler ise, son 72 saatlik negatif PCR veya son 24 saatlik negatif antijen testi ile karantina olmaksızın ülkeye giriş yapabilecek ve bu kişiler ülkeye girişlerinden 72-120 saat içerisinde PCR testlerini yineleyecek.

ADA İÇİ SINIR GEÇİŞ KURALLARI

Ada içi geçiş kurallarında ise, ada içi epidemiyolojik durum değerlendirmesi neticesinde geçişlerde “Seviye 3” kuralları uygulanmaya devam edilecek.

İkinci doz aşılarının üzerinden, 3-7 ay geçmemiş veya geçmesi halinde hatırlatma dozunu yapan kişilerle aşısız orta eğitim öğrencileri,  5-11 yaş arası çocuklar 7 günlük PCR/Antijen testiyle geçebilecek.

Hiç aşı yaptırmamış kişilerle 12 yaş ve üzeri olup, hatırlatma dozu zamanı gelen ve hatırlatma dozunu yapmayan kişiler 72 saatlik PCR ve 48 saatlik antijen test göstermek zorunda.

Son Güncelleme: 19.02.2022 11:31
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