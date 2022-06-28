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1 Mayıs-31 Ekim arasında ateş yakmak yasak

tfaiye Müdürlüğü, 1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında temizlik maksadı ile olsa bile her türlü ateş yakmanın yasak olduğunu anımsatarak, ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda yakılan ateşin kontrolümüz dışına çıkıp yangına sebebiyet verebileceğinin unutulmaması gerektiğini vurguladı. 

28 Haziran 2022 Salı 19:11
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1 Mayıs-31 Ekim arasında ateş yakmak yasak
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İİtfaiye Genel Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, zamanında alınan tedbirlerin felaketleri önleyeceğine işaret ederek, yangınlarla ilgili alınması gereken önlemleri açıkladı.

Gaz ocakları ve gaz ile çalışan sobaların, şofbenlerin tüp bağlantı hortumlarının yılda birkaç kez sabun köpüğü ile sızdırmazlık testine tabi tutulması gerektiği ifade edilen açıklamada, yıpranmış hortumların yenisi ile değiştirilmesi gerektiği, gaz hortumlarının uzunluğunun 1.5 m olması gerektiği, ayrıca hortumların her iki ucuna, gaz saatinin çıkış yeri ile soba veya gaz ocağının giriş kısımlarına kelepçe takılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, herhangi bir gaz kaçağı olduğu düşünülen anda elektrik prizlerinin açılmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, içeride biriken gaz sıkışması nedeni ile kesinlikle kıvılcım oluşturabilecek bir alet ile (cep telefonu, fener vb. gibi) içeriye girilmemesi, elektriğin şalterden kapatılması ve kapı ile pencerelin açılarak, bir süpürgeyle ortamda biriken gazın dışarıya tahliyesinin sağlanması gerektiği belirtildi.

Açıklamada şu önlemlere dikkat çekildi:

“Seyahat halinde iken araçlarımızdan yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atılmamalıdır.

Sigara izmaritlerinin tamamen söndüğünden emin olmadan çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde ve malzemeler üzerine atmayınız.

Herhangi bir tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri, ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarını gördüğünüzde Alo 188 Elektrik Arıza ihbar hattını aramanız önemle rica olunur.

Araçlarınızın, İş yerleriniz ve konutlarınızda elektrik tesisatlarında aşırı yüklemeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacı ile elektrik tesisatlarınızın kontrolünü uzman kişilere yaptırınız.

Spiral ve kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çalışma yapılacak alanın etrafındaki kuru otlar ve diğer materyallerin temizlenmesi gerekmektedir. Bu gibi aletler ile ilgili yapılacak çalışmalardan çıkacak kıvılcımlardan ekinlerimiz ve balyalarımız yanabilir veya kuru otların yanması ile yangın arazilere ve ormanlık alan içerisine sirayet edebilir. Bu yüzden bu gibi çalışmaları yaparken yangın söndürme cihazı ve yangın söndürmeye yönelik araç-gereç bulundurulması gerekmektedir.

Araçlarınızın içerisinde azami 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

İş yerinizi ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”

Anahtar Kelimeler:
İtfaiye Genel MüdürlüğüAteş
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