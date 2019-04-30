1 Mayıs işçi bayramı ara bölgede 2 toplumlu etkinlikle kutlanacak

Güney Lefkoşa’da saat 17:00’de Elefteria Meydanı’nda toplanılacak, burada konuşmalar yapılacak ve ara bölgeye yürünecek. Kuzey’de ise Kuğulu Park’ta saat 18:00’de toplanılacak, yapılacak konuşmanın ardından saat 19:00’da ara bölgede olunacak şekilde yürüyüşe geçilecek.

ARA BÖLGEDE BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Bugün Ara Bölge’de yer alan Dayanışma Evi’nde basın toplantısı düzenlenerek, hem 1 Mayıs İşçi Bayramı’yla ilgili mesajlar hem de PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN, DAÜ-SEN ve destek veren örgütler tarafından organize edilen ortak etkinlikle ilgili bilgiler verildi.

Basın toplantısında hazırlanan ortak açıklamanın Türkçesi Dev-İş Başkanı Hasan Felek, Rumcası ise PEO Genel Sekreteri Pambis Kyritsis tarafından okundu.

LİDERLERE ÇAĞRI…

Ortak açıklamada, Kıbrıslı Türk ve Rum Liderlere gerekenleri yapmaları ve bugüne kadar varılan görüş birliklerini koruyarak, Crans Montana’da BM Genel Sekreteri’nin koyduğu çerçevede müzakere sürecinin yeniden başlaması yönünde hızla ilerlemeleri çağrısında bulunuldu.

“Fedakârlıklarıyla dünya işçi sınıfının mücadele sembolü olan 1886 Şikago isyanının öncü kahramanlarını saygıyla anıyoruz. Onların vizyonları emekçilere insanca yaşamasına olanak sağlayacak iş, barış ve sosyal adalet mücadelelerinde yıllardır yol gösteren bir fener olmaya devam ediyor” denilen ortak açıklamada, dünyanın dört bir yanında barış, eşitlik, adalet, insan hakları ve çalışanların hakları için emekçilerin verdikleri mücadelelere destek ifade edildi.



“Emperyalistlerin savaşları ve müdahalelerinin” kınandığı açıklamada, müdahalelerin ölümlere, yıkımlara ve milyonlarca insanın yerinden, yurdundan olmasına yol açtığı kaydedildi.“1 MAYIS EMEKÇİLERİN ÇÖZÜM VE YENİDEN BİRLEŞMEYE BAĞLILIKLARINI İFADE ETME GÜNÜ DE”“Kıbrıs’ın emekçileri için, 1 Mayıs’ın çözüm, yurdun ve halkın yeniden birleşmesi mücadelesine bağlılıklarını teyit etme gününü de olduğu” vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:“BM’nin ilgili kararlarında belirtildiği şekilde iki toplumun siyasi eşitliğinin, tek egemenliğin, tek vatandaşlığın ve tek uluslararası kimliğin olacağı bir devlet için iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çözümü hedefine istikrarlı bir biçimde bağlı olmaya devam ediyoruz.Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek, özgür, bağımsız, askersizleştirilmiş ve bütün Kıbrıslıların ortak vatanı kılacak bir çözüm için iki toplum arasında anlaşmaya ulaşılabilmesinin tek yolu toplumlar arası görüşmelerdir.Görüşmelerin Crans Montana’da kesintiye uğramasının ardından Kıbrıs sorununun içinde bulunduğu kısır durgunluk adamızda bölünmenin kalıcılaşması yönünde büyük tehlikelere yol açmaktadır.”Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk emekçilerin ortak sınıfsal çıkarları ve emekçilerin mücadelelerini ve dayanışmalarını yoğunlaştırma gereksiniminin net bir biçimde görüldüğü vurgulanan açıklamada, tüm emekçiler, sınıf sendikacılığı hareketi etrafında birleşmeye ve kemer sıkma politikalarına, çalışma yaşamının düzensizleştirilmesine, özelleştirmelere ve sosyal devletin ortadan kaldırılmasına karşı birlikte mücadele etmeye çağırıldı.