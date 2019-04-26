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1 Mayıs İşçi Bayramı etkinliklerle kutlanacak

26 Nisan 2019 Cuma 11:42
1 Mayıs İşçi Bayramı etkinliklerle kutlanacak
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 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinlikleri dolayısıyla saat 18.00’de Lefkoşa Kuğulu Park’ta sendika, dernek ve partiler kortejlerini oluşturacak ve saat 18.30’da Ledra Palace’daki Çetinkaya Sahası’na (Cirit Hisarı) yürüyüş yapılacak. Burada Kıbrıs’ın güneyinden de sendika ve örgütlerin katılımıyla ortak bir miting düzenlenecek.

Tertip Komitesi adına yazılı açıklama yapan Hasan Felek, “Ekonomik kriz günlerinde, gittikçe yoksullaştığımız, iş cinayetlerinde öldüğümüz, sendikasız çalışma koşullarında her gün daha çok sömürüldüğümüz,  fikir ve ifade özgürlüğü anlamında demokratik kültürümüze saldırılarda bulunulduğu ve Kıbrıs’ta barışın egemen güçlerin çıkarları doğrultusunda sürekli ertelendiği bir dönemde, Kıbrıs’ta yaşayan tüm kesimleri farklılıklarıyla birlikte 1 Mayıs yürüyüşüne çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Dünya Sendikalar Federasyonu’na üye (DEV-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, KOOP-SEN, KTAMS, DAÜ-SEN ve PEO) sendikaların çağrısıyla düzenlenecek etkinlikte ayrıca Lefkoşa Belediyesi Orkestrası eşliğinde Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum müzisyenler sahne alacak.

Felek, Lefkoşa Kuğulu Park’ta saat 18.00’da sendika, dernek ve partiler toplamaya ve kortejlerini oluşturmaya başlayacağını, ardından saat 18.30’da Ledra Palace’daki Çetinkaya Sahası’na (Cirit Hisarı) yürüyüş başlayacağını, burada Kıbrıs’ın güneyinden de sendika ve örgütlerin katılımıyla ortak bir miting düzenleneceğini belirtti.

Felek, “Zamlara karşı sesimizi duyurmak, Göç Yasasının yarattığı adaletsizliğe dur demek, asgari ücreti insan onuruna yaraşır düzeye getirmek, iş cinayetlerine dur demek, özelleştirmelere karşı güçlü toplumsal muhalefet oluşturmak, birleşik federal Kıbrıs mücadelesini yükseltmek için tüm emekçileri ve halkımızı 1 Mayıs’a katılmaya davet ediyoruz” dedi.

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1MAYISEtkinlikKutlanacakHaberKıbrısGündem
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